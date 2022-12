Reggio: il Liceo Artistico “Mattia Preti-Frangipane” protagonista della mostra “Anima Mundi” ideata da Stefania Fiato

Grazie al sostegno della DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA CATENA GIOVANNA MOSCHELLA e grazie a validi colleghi delle discipline d’indirizzo che hanno fortemente creduto in questo progetto espositivo annuale che vede protagonisti gli alunni del LICEO ARTISTICO MATTIA PRETI FRANGIPANE, il liceo esce fuori dalle aule ed approda in uno dei siti archeologici meno noti della città . Obiettivo del progetto è permettere di vivere un’esperienza da protagonisti ai discendi, familiarizzare con i meccanismi espositivi, di allestimento e di curatela e intessere una trama che favorisce il dialogo tra l’antico e l’arte contemporanea. L’ideatrice della mostra ANIMA MUNDI, la storica dell’arte e docente prof.ssa Stefania Fiato, ha strutturato una serie di seminari che hanno come macro tema la conoscenza di sé e i sentimenti. Assumendo come osservatorio privilegiato la fase evolutiva dell’adolescenza, tenendo conto dell’esperienza di chiusura dovuta al covid, ci si propone attraverso una serie di incontri e la realizzazione di tre esposizioni, di guidare i discenti ad affrontare questa opportunità che è la conoscenza di sé e la gestione dei sentimenti. Il piano di lavoro si svilupperà procedendo parallelamente attraverso la teoria, indispensabile per ricevere nuovi spunti creativi, e la pratica: ad ogni seminario corrisponderà un evento espositivo . Il 7 novembre si è infatti tenuto presso l’aula magna del Liceo Artistico il primo di questi seminari di studi ANIMA MUNDI che ha ospitato i seguenti relatori:

DOTT.SSA FRANCESCA PRATICO’ Anima e psiche

Psicologa e psicoterapeuta, G.O. presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria

ARCH. ELENA TRIUNFIO Gestire e valorizzare un luogo della cultura: il ruolo del direttore

Direttrice del Parco archeologico di Locri Epizefiri

PROF.SSA ANNAMARIA MITTICA Anima mundi dispensatrice di vita: ciò che distribuendosi non si divide

Filosofa contaminata

DESIGNER PASQUALE GIURLEO Il design dell’allestimento

Ricercatore universitario

FRANCESCO TASSONE L’ecologia dell’essere. L’arte di rendere ecologico ciò che si tocca

Saggista, agronomo, poeta insegnante di Yoga

Il seminario ha contribuito a chiarire ulteriormente la tematica da sviluppare e ha rappresentato un importante momento di coesione per gli alunni del triennio oltre a favorire lo sviluppo di una mission comune per tutti i docenti. La scuola si pone non solo come un cenacolo intellettuale ma anche come un laboratorio idoneo a far emergere i concetti fondamentali della didattica contemporanea avvalendosi delle metodologie che vanno a privilegiare l’esperienza laboratoriale, ponendo al centro dell’attenzione lo studente, con lo scopo principale di valorizzare ogni sua competenza e vissuto relazionale.

Partendo dalla tematica complessa di ANIMA MUNDI che scaturirà dalla riflessione intimista sul tema L’Anima del mondo (nota anche in latino come Anima Mundi) che è un termine filosofico usato dai platonici per indicare la vitalità della natura nella sua totalità, assimilata a un unico organismo vivente e rappresenta il principio unificante da cui prendono forma i singoli organismi, i quali, pur articolandosi e differenziandosi ognuno secondo le proprie specificità individuali, risultano tuttavia legati tra loro da una tale comune Anima universale, il filo rosso che legherà i tre seminari e le mostre sarà la conoscenza di sé e la nascita dei sentimenti individuali e collettivi durante l’adolescenza.

L’inaugurazione della mostra ANIMA MUNDI avrà luogo il 21 dicembre alle ore 10 presso l’Aula Magna dell’Istituto, dove sarà presentata un’appendice della mostra che vede esposti lavori scultorei, curati dalla prof.sse Eleonora Pesaro e Loredana Scopazzo, i progetti grafici curati dal prof. Enrico Strati e Luisa Vazzana, i dipinti degli alunni delle classi dei professori Antonio Barbera e Gaetano Imbesi. A seguito ci si recherà all’Odeon per inaugurare la mostra che sarà visitabile dal 21 al 28 dicembre 2022, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La mostra si avvale del Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e rientra negli eventi promossi dal GAL per LOCRIDE CAPITALE DELLA CULTURA 2025.