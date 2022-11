Il litorale tirrenico della provincia di Reggio Calabria ospita “La giornata del dono”

Prendono vita sulla fascia tirrenica le nuove iniziative promosse in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC). L’evento “ GIORNATA DEL DONO” promossa dai volontari ispirati dallo slogan del progetto- “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” sarà ospitato a Piazza Matteotti- Bagnara Calabra il 27 Novembre 2022 alle ore 17:00. Il presidente Vittoria Careri della Cooperativa Sociale Vitasì, responsabile del management del progetto riferisce “Vogliamo rivolgerci a chiunque si trovi in condizione di fragilità (anziani, disabili, immigrati, disoccupati, senza tetto etc.) residenti a Bagnara Calabra e zone limitrofe, aree interne della città metropolitana di Reggio Calabria offrendo servizi spontanei e gratuiti da erogare a domicilio. Da oltre un anno il progetto opera sul territorio in maniera efficace e capillare, ma non ci stanchiamo di ribadire l’importanza del contributo di ogni singolo cittadino. Aggiungi la tua offerta spontanea alle nostre per innescare una pioggia di buone azioni verso i più deboli.”

“Non sentirti inutile ed impotente davanti al bisogno del tuo prossimo, dona anche solo un’ora del tuo tempo ai soggetti bisognosi, anziani, fragili, minori (prestando assistenza, cura, ascolto, accompagnamento per disbrigo pratiche, etc.). Metti al servizio del vicinato la tua professionalità se sei infermiere, avvocato, dottore, insegnante, professionista, psicologo. Porta il tuo vestiario, giocattoli, arredi, mobilio non utilizzati, i tuoi libri ed il materiale scolastico inutilizzato, gli alimenti e beni di prima necessità, le tue rimanenze di magazzino se hai un esercizio commerciale. Offri le tue idee e le tue iniziative a servizio delle difficoltà quotidiane dei più deboli” così offre gli spunti ai volenterosi bagnaresi la responsabile del progetto, la D.ssa Caterina Minutolo, nata e cresciuta nel territorio e lieta di trasferire iniziative esemplari nella propria terra d’origine.