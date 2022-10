Sabato 15 ottobre a Villa San Giovanni (RC) la presentazione del romanzo “Platea” di Domenico Cogliandro

Sabato 15 ottobre 2022, alle ore 17, presso la sede dell’ex-macello comunale di Villa San Giovanni, all’interno del Festival d’arte e cultura “Correnti”, verrà presentato il romanzo PLATEA di Domenico Cogliandro, edito a luglio dalla casa editrice Biblioteca del Cenide, tra i premiati del Premio Gaetano Cingari 2022. Una sorta di giallo ambientato in un territorio assimilabile alla Calabria alla fine degli anni settanta, con sullo sfondo i lavori di ammodernamento della Cassa per il Mezzogiorno e la pervasività delle mafie sulla gestione del territorio. All’interno di un cantiere pubblico avviene uno strano abuso edilizio attorno al quale ci vogliono vedere chiaro in molti – il protagonista Peppino Cilantro, il capitano dei carabinieri Karra, il magistrato Saccà – che vengono orientati o sviati da altri personaggi che spostano l’attenzione verso altre questioni. Sarà il geometra Cilantro a condurre la platea di chi assiste all’evento lungo il crinale degli eventi, e ad allontanare chi si è appassionato alla storia quando non sarà più ospite necessario.