Secondo appuntamento a Reggio Calabria di “Al Laboratorio Radici NON SI JETTA NENTI!”

Secondo appuntamento “Al Laboratorio Radici NON SI JETTA NENTI!” che si terrà giovedì 29 settembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 22:00, presso il cortile esterno del bene confiscato “Laboratorio Radici” sito in via Cafari, cda Gagliardi 10, a Reggio Calabria, gestito ormai dal 2011 dalle associazioni culturali Magnolia e GAStretto.

Nonostante la difficile situazione, che costringe le due associazioni ad attendere da anni il rinnovo del bene confiscato, da parte delle istituzioni, la rete territoriale che ruota attorno a queste realtà ha voluto mantenere alta l’attenzione e portare avanti attività sociali seppur all’esterno della struttura.

Per questo, in collaborazione con il progetto “NON SI JETTA NENTI” dell’Associazione culturale per l’ambiente “Fare Eco”, hanno deciso di festeggiare il 15° COMPLEANNO dell’associazione culturale Magnolia, organizzando questa iniziativa che consiste nella donazione di molti oggetti e materiali ancora in buono stato che le associazioni vogliono donare gratuitamente alla cittadinanza, vi saranno a disposizione indumenti e calzature, oggetti elettronica, libri e molto altro.

Lo slogan per partecipare è #currivaprimavaesapigghia!

Tenetevi pronti e aggiornati perchè c’è davvero tanto materiale GRATUITO che in questi giorni pubblicheranno sull’evento facebook https://www.facebook.com/events/460225576124447

Inoltre, per rendere più piacevole questa buona prassi ambientale e sociale, vi sarà la possibilità di gustare un piatto “I sapori della Palestina”, ovvero un mix di bruschette con Hummus e Za’atar) a cura dello Chef Alì, abbinato alla degustazione di vino locale a Km0 senza solfiti o di bevanda analcolica! Si consiglia vivamente la prenotazione su WhatsApp al n°3283344711 .

Per maggiori informazioni contattaci su:

– E-mail: associazione@magnoliarc.org

– Facebook: @assmagnolia / @laboratorioradici / @fare.ecoo

– Instagram: laboratorioradici / fare.eco

