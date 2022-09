Badolato Summer Theatre 2022, rinviato a data da destinarsi il concerto di Anita acoustic duo live previsto per il 10 settembre al teatro all’aperto di Villa Collina

E’ stato rinviato a data da destinarsi l’evento di chiusura dello SPAc Festival Badolato Summer Theatre 2022 previsto per il 10 settembre al teatro all’aperto di Villa Collina a Badolato marina. In programma c’era il live concert dell’Anita acoustic duo. Ricordiamo che lo SPAc Festival e il suo Badolato Summer Theatre, curati dalla Compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi, sono realizzati con il contributo di Villa Collina e con il sostegno di Regione Calabria, Mic e il patrocinio del Comune di Badolato. La nuova programmazione sarà resa nota in questi giorni.