Presentato il progetto “Antica Kroton”, con oltre 29mln di euro di interventi, il sindaco Voce: “In 14 mesi è stato fatto un lavoro straordinario”

“In quattordici mesi è stato fatto un lavoro straordinario”

Lo ha detto il sindaco Voce nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Consiliare sullo stato di attuazione del progetto Antica Kroton.

Conferenza alla quale ha partecipato il dirigente dell’Unità Speciale Antica Kroton, Antonio Senatore.

Oltre ventinove milioni di euro di inteventi già appaltati, attraverso Invitalia, che prevedono sia la progettazione che la realizzazione.

Dieci interventi, suddivisi in tre raggruppamenti, interconnessi tra loro la cui progettazione prende il via dopo l’iter amministrativo.

Alla conferenza erano presenti anche i rappresentanti delle società che si sono aggiudicate i cluster (Gnois Progetti, Artuso Architetti – cluster 1, Progen, Sicef, Artec Associati, Alessandro Zichi, Studio Silva, Cascone Engineering – cluster 2, Dodi Moss – cluster 3 che saranno affiancati dall’Unità Antica Kroton.

Il primo dei cluster prevede il collegamento con il promontorio Lacino e il percorso di Vrica e Stuni, oltre la trasformazione del Museo del Mare in un info point. Per quanto attiene Vrica e Stuni si tratta di un percorso naturalistico con strutture di accoglienza mentre per il collegamento del promontorio Lacinio attraverso via per Capo Colonna è un vero e proprio programma di valorizzazione paesaggistico e turistico.

Il secondo cluster riguarda gli interventi sulle mura di cinta del Castello – Fortezza Carlo V e della città antica e su via Acquabona e parco Pignera.

Il terzo cluster riguarda la musealizzazione della città, un circuito urbano che collegherà tutte le aree di interesse archeologico.

Quello che è emerso nel corso della conferenza stampa è che grazie al lavoro dell’Unità Speciale i tempi sono stati rispettati arrivando alla fase di progettazione e realizzazione attraverso i bandi che sono stati aggiudicati.

I progettisti sono già pronti per questa ulteriore e definitiva fase e a tale riguardo l’amministrazione ha dato un ulteriore segnale dell’interesse che nutre per il progetto.

Antica Kroton si avvarrà della collaborazione del dott. Alberto Giordano, presentato nel corso della conferenza stampa.

Il dott. Giordano è un esperto di fama internazionale ed ha avuto importanti collaborazioni tra cui quella con Renzo Piano.

Ha, tra l’altro, partecipato ai progetti del museo della Fondazione Beyeler a Basilea, della chiesa dedicata a Padre Pio a S.Giovanni Rotondo, della Banca Popolare di Lodi, della ristrutturazione della Postdamer Platz a Berlino, dell’Auditorium di Roma, dello storico “Lingotto” a Torino.