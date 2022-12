Isola Capo Rizzuto (Kr): 1^ edizione “Dicembre in Festa e in fiera” conclusa con successo

Dopo il grande successo ottenuto con la 1^ Fiera della Madonna Greca lo scorso mese di maggio, l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto bissa il grande risultato anche con la 1^ edizione dell’evento “Dicembre in Festa e in Fiera”, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Confcommercio, l’associazione Paideia, Ana Ugl e Confesercenti. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, è stato seguito nei dettagli dall’Assessore al Commercio Davide Loprete che ha fatto si che tutto andasse per il meglio grazie ad una nutrita partecipazione di ambulanti e miglia di presenze registrare tra i giorni 18 e 23 dicembre. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di tornare a far popolare le vie cittadine nei giorni di festa e la Fiera in questo senso ha avuto un ruolo importante per far rivivere Piazza del Popolo. “E’ stato bello rivedere la gente in Piazza – ha affermato l’Assessore Davide Loprete – ci tengo a ringraziare Fiva, Ana Ugl e tutte le componenti che hanno permesso la perfetta riuscita dell’evento. Infine – conclude Loprete – voglio ringraziare il comandante Pirrò e gli uomini della Polizia Locale per il grande lavoro svolto”.