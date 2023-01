Al “Muzè” di Pallagorio (KR) si apre un nuovo ciclo di incontri

Fili Meridiani torna con un nuovo ciclo di incontri invernali sulle tematiche della storia e della cultura locale. Si comincia con un viaggio nella storia antica dei Brettii, popolazione che ha abitato le colline crotonesi tra il IV e il III secolo a.c..

Un popolo che l’archeologa Filomena Rizzo, relatrice dell’evento, sta studiando e catalogando partendo dai ritrovamenti rinvenuti proprio a Pallagorio. “Parlare e descrivere la popolazione Brettia non è semplice – ha dichiarato l’archeologa- in quanto gli studi sono in continua evoluzione e le teorie sull’origine di questo popolo sono diverse. Allo stesso tempo, è importante divulgare anche al grande pubblico i risultati delle diverse ricerche e dei ritrovamenti per educare tutti alla tutela e al valore dei beni archeologici di cui i nostri territori sono ricchissimi”.

Ursula Basta, presidente di Fili Meridiani, ha dichiarato: “Ripartiamo con un nuovo ciclo di incontri all’interno del Muzè- Spazio Arberia. Uniremo storia, cultura e tradizioni locali per coinvolgere e stimolare il confronto in questi luoghi. Il Muzè è uno spazio di comunità dove far nascere stimoli e idee per la comunità. Appuntamento quindi a questo pomeriggio (3 gennaio) alle ore 17:30. Sempre a Pallagorio. Sempre al Muzè“.