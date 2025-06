Inaugurato alla presenza del sindaco Caruso lo “Spazio Europa” del Comune di Cosenza

È stato inaugurato, alla presenza del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessora delegata ai rapporti con l’Unione Europea, Veronica Buffone, il nuovo sportello Europa “Spazio Europa” del Comune di Cosenza, ubicato al terzo piano di Palazzo Ferrari, nei pressi di Palazzo dei Bruzi. Insediatosi anche lo staff, diretto dal Prof. Franco Mollo, coordinatore del Centro di Informazione europea del Comune di Cosenza, coadiuvato dalla Dottoressa Daniela Petrone. All’inaugurazione dello sportello hanno preso parte anche Antonietta Cozza, consigliera delegata dal Sindaco alla cultura e componente della Rete dei consiglieri locali della UE, il Presidente della Commissione cultura, Mimmo Frammartino e la consigliera comunale delegata alla rete B.E.L.C. (Building Europe with local councillors). Il Comune di Cosenza ha aderito, inoltre, alla Rete europea per l’informazione Eurodesk per la promozione, l’orientamento e la progettazione sui programmi in favore della gioventù, promossi e/o organizzati dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. Lo “spazio Europa” di Palazzo Ferrari consentirà ai cittadini, soprattutto ai giovani, di conoscere nuove opportunità per il territorio e opportunità scolastiche e professionali. “Con la riapertura del nuovo sportello Europa – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – manteniamo gli impegni che avevamo assunto al nostro insediamento, dando seguito a quella programmazione avviata con l’Assessore Veronica Buffone e con il conferimento dell’incarico di collaborazione al Prof.Franco Mollo, quale coordinatore del Centro di Informazione europea e nella cui competenza ed esperienza in materia di conoscenza dei programmi di sviluppo dell’Unione Europea confidiamo apertamente per le funzioni che lo sportello dovrà svolgere. La nostra Amministrazione – ha proseguito Franz Caruso – annette grande attenzione ai programmi di sviluppo dell’Unione Europea e ritiene prioritarie le politiche di programmazione messe in campo dall’UE. Lo sportello e la rete Eurodesk – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – avranno il compito di interagire con i cittadini, allo scopo di assicurare servizi di informazione di base sull’UE e sviluppare ulteriormente la consapevolezza della comune appartenenza alla dimensione europea, facendoli diventare attori di una più matura cittadinanza attiva”. Lo sportello mira, infatti, a promuovere soprattutto la mobilità giovanile in Europa, offrendo opportunità di formazione, lavoro, volontariato e crescita personale, attraverso programmi finanziati dall’Unione Europea, come Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà e i tirocini presso le istituzioni europee. Lo sportello si prefigge anche di fornire consulenza, assistenza e orientamento su come accedere a queste opportunità, offrendo informazioni sia in presenza che da remoto. I servizi includono l’aiuto nella redazione del curriculum, la preparazione ai bandi e concorsi e il supporto personalizzato tramite moduli online ma anche un’attenzione costante ai bandi europei diretti e indiretti per il Comune. Sul funzionamento dell’Eurodesk ha riferito l’Assessore alle politiche comunitarie e ai rapporti con l’UE, Veronica Buffone. “Allo scopo di rispondere alle esigenze specifiche dei giovani e rendere il servizio più accessibile – ha detto Buffone – il centro sarà dotato di strumenti digitali, come moduli online e appuntamenti virtuali, che consentiranno ai ragazzi di contattare lo sportello in modo flessibile, anche fuori dall’orario scolastico. Lo Sportello Eurodesk di Cosenza sarà a disposizione non soltanto dei giovani, ma anche di educatori, insegnanti, rappresentanti istituzionali e tutti coloro che hanno a che fare con il mondo giovanile. A tale scopo è nostra intenzione, nella fase di programmazione, coinvolgere il Consiglio Comunale dei Giovani, le scuole e tutti i ragazzi e le ragazze che ne vorranno far parte”.