Cosenza per la salute del cuore: chiude il 26 giugno il Mese del Benessere

Ultimo appuntamento, giovedì 26 giugno, del “Mese del Benessere”, il ciclo di incontri sulla prevenzione promosso dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ed organizzato dall’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco. Al centro dell’incontro, dal tema “Cosenza per la salute del cuore”, la prevenzione cardiovascolare. L’appuntamento è per le ore 17,30 nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso, del Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca e di Maria Teresa De Marco, Assessore alla Salute del Comune di Cosenza. All’incontro prenderanno parte, inoltre, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, il Direttore dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, il Presidente dell’Ordine dei Medici, Agata Mollica, la Presidente dell’Associazione Mogli Medici Italiani, Donne per la Salute, sezione di Cosenza, Tiziana Serra, la Presidente del CSV di Cosenza, Rachele Celebre e il soprano Rosaria Buscemi, Vicepresidente Nazionale FINTRED.

Di particolare interesse le relazioni degli esperti che faranno entrare nel vivo il dibattito. Prevista la partecipazione del cardiologo Ettore Ventura, Presidente dell’Associazione MEDFUTURE, del cardiologo Francesco Greco, Direttore UOC di Cardiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, del Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Gianluca Filice, cardiologo e specialista in Medicina Interna e, infine, del Direttore dell’UOC di Cardiologia Utic ed Elettrostimolazione dello Spock di Paola-Cetraro dell’Asp di Cosenza, Maria Teresa Manes. L’incontro sarà moderato da Emmanuela Rovito. Vicepresidente dell’Associazione “MissionLife”.