Il 5 ottobre 2024 sarà ricordato a Cosenza il sacrificio di Norma Crosetto, la giovane studentessa istriana stuprata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito

Si svolgerà il giorno 5 Ottobre 2024, alle ore 11:00, in Piazza Vittoria , Villa Nuova monumento ai caduti nella città di Cosenza, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla SESTA edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere – dichiarano i promotori Marco Perri per il Comitato 10 Febbraio e Michele Arnoni per l’Associazione Rivolta Ideale) – La giovane istriana nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 345 città italiane e straniere, che hanno voluto onorare Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.