A Corigliano-Rossano “Incanto di Natale”: parte il cartellone degli eventi del mese di dicembre

Dicembre a Corigliano-Rossano diventa un calendario dell’avvento ricco di eventi e appuntamenti da sfogliare. Un mix incantevole tra nuove meraviglie, come “Incanto di Natale”, due parchi a tema splendidamente illuminati – Villa Labonia e Parco Fabiana Luzzi – senza dimenticare le radicate tradizioni del territorio. In questa festa che avvicina i cuori e anima la comunità, ci attendono sorprese scintillanti e celebrazioni intramontabili, creando un mosaico di emozioni da vivere insieme.

Si parte, oggi, primo di dicembre alle 18 in Via Toscano, nel centro storico di Corigliano, con “Natale nel centro storico”, con lo zampognaro a cura dell’associazione Ri-bellezza in collaborazione con la Proloco. Sempre oggi alle 17,30 a Palazzo Garopoli ci sarà la presentazione del libro di Fausto Tarsitano “Alle 21.00 precise” all’interno della Rassegna Lib(e)riamoci. Grande appuntamento, poi, sempre il primo di dicembre, al Castello Ducale con l’apertura della mostra “Leonardo dai progetti alle macchine” a cura dell’associazione Culturale White Castle, un appuntamento imperdibile col genio assoluto del Rinascimento.

Alle 17 a Villa Labonia, nell’ambito dei Beni Comuni, sarà inaugurata la Casa delle Associazioni sarà “acceso” il primo “Incanto di Natale”.

Alle ore 20.30, al teatro Metropol, il Concerto Disney dell’Orchestra Sinfonica Brutia. Diretta dal direttore d’orchestra Alessandro Tirotta, con il contributo al pianoforte di Andrea Bauleo e la voce di Cristina Larizza, ci delizierà con le musiche più celebri che appartengono alla storia del cinema di animazione creato dallo zio Walt. Le più belle colonne sonore saranno eseguite dall’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Francesco Perri, che ci accompagnerà con la loro musica nella magia del mondo Disney.

Il due dicembre, dalle 16 il Parco Fabiana Luzzi diventerà “Incanto di Natale”, una delle grandi novità della stagione, un parco tema magicamente illuminato, che sarà inaugurato con una festa tra stand enogastronomici, un mercatino con oggettistica natalizia e arte presepiale. Per i più piccoli seguirà lo spettacolo magia di fuoco a cura di Elenifera la Cenesventola a cura delle locali Proloco.

Dalle 10 del 3 dicembre Piazza San Bartolomeo diventerà la via del Natale, a cura dell’associazione Retake Rossano in collaborazione con l’associazione Sosteniamo, mentre lo stesso giorno dalle ore 10 al Parco Fabiana Luzzi ci sarà “A spasso con il mio amico Pony di Natale”, un happening di animazione per bambini con spettacoli e musica a cura di Valentina Chiaradia Eventi. Il pomeriggio del 3 dicembre, dalle ore 16, il Parco Fabiana Luzzi sarà animato da Laboratori creativi per bambini e dallo spettacolo magia di fuoco a cura di Elenifera la Cenesventola.

Se invece volete un paese e mangiare i dolci della tradizione, dalle ore 16:30 in Via Riccione ci saranno stand con i fritti di Natale a cura dell’associazione Tremaglio.

Nella giornata di domenica, all’interno del chiostro della sede comunale di Palazzo Garopoli, una serata dedicata ai duetti nell’ambito di Ramificazioni Festival. Ad esibirsi dapprima la compagnia romana Atacama, alle 19:30, con “La Danza della Realtà”, spettacolo che vede le coreografie di Patrizia Cavola e Ivàn Truol. “La Danza della Realtà” prosegue la ricerca ispirata all’universo di Alejandro Jodorowsky, partendo dalla lettura di “Cabaret Mistico” e delle brevi storie riportate nel libro, che le diverse culture e tradizioni filosofiche ci hanno lasciato: Sufi, Buddhiste, Alchemiche, Koan, Haiku, Zen, Tibetane. Tema centrale della performance è la complessità del vivere contemporaneo e la natura antica, ancestrale dell’uomo che permane anche nella contemporaneità. Fragilità, conflitti, relazioni, innocenza, violenza, velocità, ritmo incessante, poesia e grottesco si miscelano all’interno della pièce.

Altro appuntamento culturale che chiude il 3 dicembre alle ore 19:30 a Palazzo Garopoli, sarà quello con Ramificazioni Festival a cura dell’ass Italia & co.

Per il giorno 4 dicembre alle ore 17, allo Sporting Club, l’evento Sport Oltre le Barriere a cura dell’associazione “Unione è Forza”, Pro Loco e Sporting Club Corigliano.

L’intero cartellone delle festività natalizie sarà presentato nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.