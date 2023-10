Yes I Start Up Donne, il sindaco di Corigliano-Rossano plaude all’iniziativa: “Domani il mio intervento all’incontro informativo”

Esprimiamo plauso ed incoraggiamento all’iniziativa promossa dall’assessorato regionale al lavoro guidato da Giovanni Calabrese, auspicando insieme alle tantissime donne del nostro territorio potenzialmente interessate, che questa nuova misura possa effettivamente contraddistinguersi per l’approccio nuovo rispetto a quello prevalso purtroppo in passato: si parte, infatti, dall’idea d’impresa e poi, se e solo se ci sono le condizioni, si finanzia l’attività. È, questo, un modo sano di procedere e su questo percorso e con questo approccio l’Istituzione che ho l’onore di rappresentare c’è e ci sarà.

È quanto dichiara la Presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano Marinella Grillo che interverrà domani, venerdì 20, alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) E.Majorana all’incontro informativo sulla nuova misura regionale per l’autoimpiego riservata alle donne, promossa e finanziata dalla Regione Calabria con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Da donna delle istituzioni – dice – non posso che plaudire e sostenere tutte le azioni che rappresentano un’opportunità in termini di ricadute positive sui nostri territori. In un panorama imprenditoriale in cui le start-up femminili stanno diventando un punto focale, sostenere le realtà crescenti con finanziamenti volti all’imprenditoria femminile fa guardare a quel cambiamento che si auspica faccia superare gli standard internazionali che purtroppo registrano ad oggi disparità fra regioni del sud, ancora al 19% e regioni del nord.

La vivacità delle donne nel tessuto imprenditoriale italiano sta emergendo come un potente motore di crescita. Secondo i dati ISTAT, il 42% è rosa. Il Progetto Yes I Start Up Donne – conclude la Grillo – può rappresentare una di queste utilissime occasioni che la Regione Calabria mette a disposizione delle calabresi che vogliono avviare un’impresa nella loro terra, finalmente senza limiti d’età, ma soprattutto senza discriminazioni sociali.

Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto ed alla presenza di Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale Microcredito, dopo gli indirizzi di saluto del dirigente scolastico Saverio Madera, interverranno insieme alla presidente Grillo, anche il presidente nazionale Epas Mario Smurra ed il consigliere regionale Giuseppe Graziano, membro della commissione attività produttive del Consiglio Regionale.