Approvato a maggioranza il bilancio di previsione del Comune di Cosenza, il sindaco Caruso: “Rispettiamo e manteniamo impegni assunti”

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con il Documento unico di programmazione. Ventidue sono stati i voti espressi a favore mentre l’ex vice sindaco Bianca Rende si è astenuta. Assenti dall’aula i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giuseppe D’Ippolito, Francesco Spadafora e Ivana Lucanto che non hanno partecipato alla seduta. Al momento del voto ha abbandonato l’aula anche il consigliere Michelangelo Spataro.

La relazione sul bilancio di previsione 2023-2025 è stata svolta dal dirigente del settore Bilancio e risorse finanziarie, Giuseppe Bruno che ha parlato di “un documento contabile che cerca di trovare una sintesi tra l’esigenza di risanare il disavanzo di amministrazione che si è determinato in questi tre anni e quella di continuare ad essere un documento di programmazione e sviluppo per la città”.

“Un primo aspetto, quello più importante – ha sottolineato il sindaco di Cosenza Franz Caruso nel suo intervento – è la volontà dell’Amministrazione di agire su un bilancio difficile da chiudere per i conti che noi abbiamo, a favore della tutela dei posti di lavoro. Il sacrificio che è stato messo in campo per mantenere l’impegno di spesa che serve a garantire i posti di lavoro in questa città. Perché l’impegno che noi abbiamo assunto il 18 ottobre del 2021 lo rispettiamo e cerchiamo di mantenerlo anche nelle difficoltà che viviamo”.

“Questa Amministrazione – ha aggiunto Caruso – non è alla ricerca di facili consensi o di facile populismo, ma sta cercando di imporre in questa città le regole che sono mancate per lunghi anni in tutti i settori della vita comunale”.