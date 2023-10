Corigliano Rossano aderisce alla giornata Baby Loss Awareness

Corigliano-Rossano aderisce, alla campagna di sensibilizzazione Baby Loss Awareness Day, la giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita di un bambino in gravidanza o dopo la nascita, illuminando – questa sera – di blu e di rosa il Mastio del Castello Ducale e la Torre dell’Orologio, partecipando al #goPINKandBLUE.

Si tratta di un evento che coinvolge ogni anno migliaia di famiglie in tutto il mondo, che vivono il dolore e il silenzio di una tragedia spesso ignorata o minimizzata dalla società. Il mese della consapevolezza sulla morte infantile e sulla perdita in gravidanza (Pregnancy and Infant Loss Awareness Month) ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione pubblica su eventi quali morte intrauterina, aborto, morte neonatale e morte improvvisa del lattante (sudden infant death syndrome, SIDS), rappresentando una opportunità per informare, insegnare, educare, sostenere la causa e dare una spinta nella direzione della ricerca e della prevenzione. Anche piccole iniziative locali come un’onda di luce o una camminata della consapevolezza possono avere un impatto sulle realtà locali.

L’obiettivo primario del “BabyLoss Awareness Day” è “fare luce” sul tabù della morte in gravidanza e dopo la nascita, sulle morti evitabili, sulle cure mediche e psicologiche da destinare ai genitori e ai familiari, sulla necessità di avere personale sanitario sensibile al tema in grado di sostenere le famiglie, anche semplicemente riservando loro uno spazio adeguato all’interno della struttura ospedaliera. Inoltre, se ogni piccolo gruppo può dire di essere parte di un grande movimento internazionale che fornisce supporto in diversi paesi del mondo, con la condivisione dell’accensione delle candele e dell’organizzazione degli altri eventi tra migliaia (se non milioni) di persone, l’impatto di tutto ciò cresce ancora di significato. Tutti questi sforzi e le energie profuse nel coordinamento mondiale del Pregnancy and Infant Loss Awareness Month possono veramente fare la differenza per quelle famiglie i cui bambini sono morti.

Possiamo fare del nostro meglio perché in futuro il numero di famiglie in lutto diminuisca.