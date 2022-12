Cosenza: il 6 dicembre la presentazione del libro “Il circolo delle anime – Storie di crimini in famiglia”

Martedì 6 dicembre 2022 ore 17:30 l’associazione FIDAPA BPW Italy Sezione di Cosenza (Presidente la dott.ssa Elena Pistilli) e l’associazione CONFLUENZE APS (Presidente la dott.ssa Francesca Daniele) presenteranno presso la SALA NOVA del Palazzo della Provincia di Cosenza, il libro dell’avvocato Federica Candelise intitolato “IL CIRCOLO DELLE ANIME – Storie di crimini in famiglia”

Converseranno con l’autrice la dott.ssa Elisa Stella (psicologa e psicoterapeuta), l’avv. Cataldo Calabretta (avvocato e criminologo esperto di cronaca nera e giudiziaria) e l’avv. Raffaele Costabile editore e avvocato d’impresa).

Sarà presente come moderatore il giornalista RAI Riccardo Giacoia.

“L’autrice Federica Candelise – dichiara Elena Pistilli Presidente FIDAPA Sezione di Cosenza – quale avvocato penalista, in questo bel libro traccia storie raccolte sul campo, storie vere, lucide e toccanti che fanno riflettere. Attraverso questi eventi si vuole sensibilizzare e sottolineare che la violenza sulle donne e non solo, è un fenomeno diffuso e subdolo, che ha tante sfaccettature; pensiamo alla violenza psicologica e alla dipendenza affettiva che porta alcune donne ad annientare la propria volontà. Pensiamo alla violenza assistita come viene definita quella che subiscono i minori in famiglia. È un dovere di civiltà contrastare la violenza qualunque essa sia. Il messaggio che vogliamo trasmettere con questi eventi è che per combattere tale fenomeno c’è bisogno dell’aiuto di tutti ed è importante vedere impegnati nel profondo le Istituzioni, le Associazioni, la Scuola e tutta la cittadinanza”.

“Ringrazio Federica Candelise – afferma Francesca Daniele Presidente dell’Associazione CONFLUENZE Aps – per averci fatto dono del suo intenso e toccante romanzo, che fornisce tanti spunti di riflessione sull’agghiacciante e dilagante fenomeno delle vittime di violenza domestica. Ritengo doveroso per chi come noi divulga la cultura, che si debba parlare tutti i giorni, e non solo il 25 novembre, di queste tematiche che sconvolgono la vita di tante famiglie, attraverso una sensibilizzazione capillare e continua, specie nelle scuole, già nelle classi primarie, tra le giovani generazioni che stanno formando la propria coscienza civica, per educarle al rispetto dell’altro, alla gentilezza, in quella che deve diventare una vera e propria “educazione alle emozioni””.

L’evento si terrà con il patrocinio sia della Provincia che del Comune di Cosenza.

Durante l’inaugurazione, si esibiranno la cantante Laura Rizzuti, in arte DJLO, con il M° Francesco Venneri, mentre le letture sono a cura di Gabriella Donnici (attrice e socia Confluenze).

L’evento terminerà con una sua poesia Sara Serafini (attrice e socia Fidapa).