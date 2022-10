Diamante (Cs), nuovo appuntamento con la rassegna “Gelato letterario”: ospite la nutrizionista Francesca Ghelfi

Domenica 9 ottobre secondo appuntamento con la Rassegna “Gelato Letterario”, organizzata dalla Gelateria Cuore Matto, dallo splendido scenario del lungomare di Diamante.

«Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico che, domenica 2 ottobre, ha partecipato numeroso al primo incontro con gli autori locali, Francesco Presta e Giusy Perrone, i quali hanno saputo intrattenere e incuriosire tutti i presenti» afferma Gianni Salerno, proprietario della Gelateria e ideatore del progetto Gelato Letterario.

La rassegna prosegue domenica 9 ottobre con la nutrizionista Francesca Ghelfi, conosciuta al pubblico social come @_leguminosa, impegnata quotidianamente nella divulgazione scientifica verso un’alimentazione vegetale e più sostenibile per tutti. Ghelfi presenterà il suo ultimo libro “Svezzamento senza pensieri” (Vallardi Editore) attraverso cui informa, chiarisce dubbi, rassicura e regala ricette “zero sbatti” per tutta la famiglia.

Questa settimana per tutti i presenti ci sarà anche una golosa sorpresa.

Modera l’incontro la giornalista Francesca Magurno.

Tutti gli eventi della rassegna Gelato Letterario, patrocinati dal Comune di Diamante, si terranno le domeniche di Ottobre nello spazio antistante la Gelateria Cuore Matto e vedranno la presenza di Telediamante.