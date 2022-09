Il panino saninazzo Mi ‘Ndujo sbarca al “Festival del Peperoncino” di Diamante (CS)

Parte oggi, mercoledì 7, con il taglio del nastro della 30esima edizione del Festival del Peperoncino, a Diamante, la nuova esperienza itinerante di Mi ‘Ndujo che fino a domenica 11 settembre, proporrà nel corner che richiama lo stile tipico degli show food distribuiti tra Rende, Cosenza e Roma, tutto il gusto e l’autenticità del Panino Sanizzo. Street e fast food, sì, ma con ingredienti rigorosamente Made in Calabria.

La partecipazione all’evento che ha ormai superato il quarto di secolo e che ogni anno porta nella Città dei Murales, visitatori da tutto il mondo, segue a quella delle Festival delle Alici di Fuscaldo dove MI ‘NDUJO ha fatto conoscere la propria filosofia: educare al gusto e promuovere le produzioni agroalimentari locali.

Il loro inimitabile hamburger genuino, il numero uno dei panini calabresi, è – infatti – creato artigianalmente con materia prima Made in Calabria. Infornato al momento e a vista, al suo interno, al posto del classico cheese o cheddar, c’è il caciocavallo di latte; per la cipolla si utilizza solo quella rossa di Tropea Calabria IGP. Tutti i prodotti sono a km0 ed alcuni di loro portano il nome di città calabresi, come Bisignano, Acri.

Ed è proprio il panino ACRI (con salsiccia, friggitelli, patate della Sila e maionese), insieme al MI ‘NDUJO (salsiccia, caciocavallo tutto latte, ‘nduja di Spilinga e patate della Sila), i gustosi e richiestissimi cavalli di battaglia dell’esperienza imprenditoriale calabrese, al primo posto nelle classifiche di gradimento degli utenti di Tripadivsor, ristorante green e plastic free, che sarà proposto nel corso della kermesse dedicata agli amanti del piccante.