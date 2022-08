Festival delle Migrazioni, ecco il cartellone degli eventi dell’XI edizione

La prima vera giornata del festival si terrà il 25 agosto a Cerzeto dove sarà allestita la mostra fotografica permanente “Noi siamo: volti e immagini di resilienza”. Alle 16.30 a Palazzo Maierà si terrà il seminario “Dal riconoscimento sociale all’incriminazione penale” con Maurizio Alfano, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets; Walter Greco, Università della Calabria. Modera Chiara Vivone, Progetto Sai Cerzeto. Alle 17 in Piazza San Giorgio Martire Cavallerizzo: Animazione per bambini mentre alle 19 a Palazzo Maierà: Presentazione del Rapporto sul caporalato “Cambiaterra” dell’Ong ActionAid dove, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, interverranno Anna Grazia Moschetti, Ong ActionAid; Maurizio Alfano, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets; Silvano Lanciano, Cgil – Sindacato di Strada, Ufficio per i rifugiati; Francesca Domanico, avvocatessa progetto Su.Pre.Me. e Giovanni Manoccio, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets. Si chiude, alle 22, in Piazza San Giorgio Martire Cavallerizzo con la premiazione personalità impegnate nel mondo dell’accoglienza e il concerto del Parto delle nuvole pesanti.

La seconda giornata, il 26 agosto, si terrà a San Benedetto Ullano con, alle 16.30 a Palazzo Bisciglia, il Seminario “Cambiamenti climatici, cambiamenti sociali e flussi migratori” a cui parteciperanno Lucia Iuzzolini, Ufficio Legale Servizio Centrale Sai; Maurizio Alfano, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets; Silvio Greco, biologo marino; Andrea De Vita, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone. Modera Wanessa Donato, Progetto Sai San Benedetto Ullano. Alle 17.30 in Piazza Rodotà: Animazione per bambini mentre alle 19 a Palazzo Bisciglia si terrà la Presentazione del libro “Taxi sociale. Luoghi e comuni in continua evoluzione” con, dopo i saluti istituzionali, Roberta Ferruti, autrice del libro; Rita Coco, giurista e Lidia Vicchio, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets.

Sarà presente lo stand informativo del progetto Never Alone, per la promozione della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. Alle 21 in Piazza Corsini si terrà la cena sociale, poi la Premiazione personalità impegnate nel mondo dell’accoglienza e il Concerto Badara Seck e del gruppo “Vuxhe Grash”.

Terza giornata, il 27 agosto, a San Giorgio Albanese dove alle 16.30 in Piazzale Padre Daniele Refrontolotto si terrà il Seminario “Diritti e diseguaglianze” con Marco Paggi – Asgi; Lomo Myazhiom Aggee Celestin – Università di Strasburgo, moderati da Stefano Triolo, Direttivo Forum del Terzo Settore Ionio Pollino.

Dopo l’animazione per bambini delle 17, alle 19 si terrà nel piazzale Padre Daniele Refrontolotto: presentazione del libro “La casa non a caso” con i saluti dell’amministrazione e a seguire Gennaro Ponte, autore del libro; Giorgio Marcello, Università della Calabria; Maria Francesca D’Agostino, Università della Calabria e Giovanni Manoccio, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets. Alle 22 premiazione personalità impegnate nel mondo dell’accoglienza e il Concerto di Cosimo Papandrea.

Quarta giornata del festival, 28 agosto, si terrà a Vaccarizzo Albanese dove alle 16:30 nell’anfiteatro comunale si terrà la Tavola rotonda “Oltre le frontiere: per una rete di diritti e valori, per un nuovo manifesto dell’accoglienza”. Un vero e proprio confronto fra Associazione Sahel Vert, Francia; Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets, Italia; Cooperativa Officina delle Idee, Italia; Forum delle associazioni marocchine della Calabria, Marocco; Associazione Etudiants Sénégalais vivant en Italie, Senegal; Associazione Passaparola, Lussemburgo; Walter Greco – Università della Calabria, Italia; Lomo Myazhiom Aggee Celestin – Università di Strasburgo; Bella Dicks, Università del Galles – Regno Unito; Ong Medici del Mondo Italia; Ong ActionAid moderati da Alberto Polito, Associazione Don Vincenzo Matrangolo Ets. Dalle 16:30 in piazza Scura animazione per bambini mentre alle 19 in Piazza Garibaldi presentazione “Manuale di sopravvivenza per Msna” con i saluti dell’amministrazione; Pietro Giovanni Panico, co-autore del Manuale; Rosangela Catizzone, referente progetto Never Alone per la Calabria e Antonella Adilardi, Associazione Don Vincenzo Matrangolo ets. Dopo la cena sociale, alle 21, si terrà la Premiazione personalità impegnate nel mondo dell’accoglienza e il Concerto Badara Seck e del gruppo “Vuxhe Grash”.