Vaccarizzo Albanese, estate all’insegna dell’identità arbereshe

Dalla 38esima edizione della RASSEGNA DEL COSTUME ARBËRESHE in programma per sabato 13 agosto al NJË DRITË PER SHËN MËRIA, il rituale della lanterna volante in onore della Santa Vergine a Ferragosto. Si conferma l’identità il filo conduttore della programmazione socio-culturale estiva di VAKARICI, che anche per questa estate candida il salotto diffuso ad impreziosire, dall’entroterra, l’offerta delle aree costiere.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo invitando tutto il territorio a partecipare agli appuntamenti di R-ESTATE A VACCARIZZO ALBANESE 2022

Tra le altre iniziative, domenica 31 luglio si terrà la festa in onore di S. Francesco. GIOCANDO ATTRAVERSO IL TEMPO è il titolo dell’iniziativa che sarà ospitata in Largo Skanderbeg e destinata a coinvolgere i più piccoli in una gara di giochi della tradizione.

Cronache dallo Sportello. È, questo, il titolo del libro che sarà presentato mercoledì 3 nell’ambito della rassegna EMOZIONI D’AUTORE, alla presenza dell’autore Mario Saccone.

CINEMA ALL’APERTO. Giovedì 4 agosto alla proiezione del film Still Alice seguirà il dibattito sulla demenza da Alzheimer. L’evento si terrà nell’Anfiteatro comunale. Sempre qui, sabato 6, si terrà la manifestazione SOTTO QUEL FUOCO: BORSELLINO E LA SCORTA di e con Giuseppe De Rosis; domenica 7 il concerto della Banda Musicale in memoria di Luigi Lattarico.

EMOZIONI D’AUTORE. Al Kambanarii martedì 9 agosto di presenta Frammenti di Luce di Laurita Orofino. Mercoledì 10 in piazza P.Scura si terrà la serata con gli artisti di strada e l’area ristoro LA MAGICA TERRA DI BUSKERS. Nella stessa piazza, giovedì 11, invece, si balla con la musica disco anni ’80.

Giunta alla 38esima edizione, sabato 13 agosto torna la RASSEGNA DEL COSTUME ARBËRESHE. Domenica 14, in piazza Garibaldi si terrà il TORNEO DI TRESSETTE. Per la SERATA DEGLI ANTICHI MESTIERI sarà tributato un riconoscimento agli artigiani locali.

USQUE AD SIDERA. Fino alle stelle. È il nome dell’iniziativa che si terrà sabato 20 con la presentazione ed esposizione dei prodotti d’eccellenza locali in piazza Scura.

Sabato 20 agosto per il CINEMA ALL’APERTO sarà proiettato all’Anfiteatro Comunale il film La Soffiatrice di vetro. Seguirà il dibattito tematico sulla condizione femminile.

Palazzo Marino nelle date di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 ospiterà il teatro d’animazione con i bambini L’ANIMA DEI BURATTINI. Giovedì 25 agosto per i vicoli di Vakarici si terrà COLORANDO PER LE VIE DI VACCARIZZO. sabato 27 agosto con il RRIMI BASHK, il pic nic multietnico.