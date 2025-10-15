L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa che venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 16.00, presso la Sala Concerti di Palazzo De Nobili, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa catanzarese del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, che arriverà in città il 20 dicembre 2025.
Alla conferenza interverranno:
Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro;
Vincenzo Costantino, assessore al Turismo;
Antonio Battaglia, assessore allo Sport;
Antonio Battinelli, referente della Fondazione Milano Cortina 2026.
Durante l’incontro saranno illustrati i dettagli organizzativi e il programma della giornata che vedrà Catanzaro protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica, evento che toccherà oltre 60 Città italiane in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.