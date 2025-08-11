Factory Area, tutto pronto per la quinta edizione: il programma completo

Torna Factory Area, il festival ideato e curato da Factory+ in compartecipazione con il Comune di Catanzaro, ormai appuntamento fisso dell’estate culturale calabrese e parte integrante della rassegna Estarte. Il 20 e 21 agosto, il Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro ospiterà le due giornate di eventi, spettacoli e performance che animeranno il cuore della città con un ricco programma culturale.
Giunto alla sua quinta edizione, Factory Area, oltre ad essere una rassegna musicale è un’esperienza culturale collettiva, un luogo dove linguaggi e forme espressive diverse si incontrano, si contaminano e creano nuove visioni. Concerti, talk, mostre e podcast animeranno per due giorni ogni angolo del San Giovanni, trasformandolo in un punto di riferimento per la sperimentazione creativa.
Giorno 1 – Mercoledì 20 agosto
Dalle 17:00 alle 19:00, ingresso gratuito per una serie di appuntamenti culturali:
• Podcast live di Channel 808, realtà emiliana che unisce musica e attualità.
• Talk con il collettivo calabrese Osservatorio Maree, impegnato nella ricerca culturale.
• Mostra collettiva di Osservatorio Maree, con tre sale e 20 artisti, visitabile anche il giorno successivo.
• Presentazione FAI – “I Luoghi del Cuore” sulle terrazze del San Giovanni, con la partecipazione di Daniela Palaia e consegna dell’attestato ufficiale.
Dalle 19:00 all’una di notte, il cortile si accende con i live di Camoufly, Emmanuelle, Bais, Emporio e Vagliolise.
Giorno 2 – Giovedì 21 agosto
Dalle 17:00 alle 19:00, ingresso gratuito con:
• Podcast live di Channel 808.
• Talk con il laboratorio urbano Simeri Lab, dedicato alla rigenerazione partecipata degli spazi pubblici.
• Mostra collettiva di Osservatorio Maree, sempre visitabile nelle gallerie del museo.
Dalle 19:00 all’una di notte, musica con Venerus, Faccianuvola, Paola Pizzino, Iondj e Fabio Nirta.
Durante il festival sarà presente un’area food curata da Lametus, Quarantotto e Morzelleria.
Dal 20 agosto fino a fine mese, Factory Area propone esperienze in collaborazione con tour operator locali:
• Parapendio a Stilo, Caminia e Pizzo
• Canyoning nelle Valli Cupe
• Wakeboard a Caminia
• Escursione trekking dei due mari (Monte Tiriolo), in collaborazione con Tiriolo Turistica
INFO E ORARI
• Attività gratuite: 17:00 – 19:00
• Concerti: 19:00 – 01:00
• Luogo: Complesso Monumentale San Giovanni – Catanzaro
• Date: 20 e 21 agosto 2025