Factory Area, tutto pronto per la quinta edizione: il programma completo

Torna Factory Area, il festival ideato e curato da Factory+ in compartecipazione con il Comune di Catanzaro, ormai appuntamento fisso dell’estate culturale calabrese e parte integrante della rassegna Estarte. Il 20 e 21 agosto, il Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro ospiterà le due giornate di eventi, spettacoli e performance che animeranno il cuore della città con un ricco programma culturale.

Giunto alla sua quinta edizione, Factory Area, oltre ad essere una rassegna musicale è un’esperienza culturale collettiva, un luogo dove linguaggi e forme espressive diverse si incontrano, si contaminano e creano nuove visioni. Concerti, talk, mostre e podcast animeranno per due giorni ogni angolo del San Giovanni, trasformandolo in un punto di riferimento per la sperimentazione creativa.

Giorno 1 – Mercoledì 20 agosto

Dalle 17:00 alle 19:00, ingresso gratuito per una serie di appuntamenti culturali:

• Podcast live di Channel 808, realtà emiliana che unisce musica e attualità.

• Talk con il collettivo calabrese Osservatorio Maree, impegnato nella ricerca culturale.

• Mostra collettiva di Osservatorio Maree, con tre sale e 20 artisti, visitabile anche il giorno successivo.

• Presentazione FAI – “I Luoghi del Cuore” sulle terrazze del San Giovanni, con la partecipazione di Daniela Palaia e consegna dell’attestato ufficiale.

Dalle 19:00 all’una di notte, il cortile si accende con i live di Camoufly, Emmanuelle, Bais, Emporio e Vagliolise.

Giorno 2 – Giovedì 21 agosto

Dalle 17:00 alle 19:00, ingresso gratuito con:

• Podcast live di Channel 808.

• Talk con il laboratorio urbano Simeri Lab, dedicato alla rigenerazione partecipata degli spazi pubblici.

• Mostra collettiva di Osservatorio Maree, sempre visitabile nelle gallerie del museo.

Dalle 19:00 all’una di notte, musica con Venerus, Faccianuvola, Paola Pizzino, Iondj e Fabio Nirta.

Durante il festival sarà presente un’area food curata da Lametus, Quarantotto e Morzelleria.

Dal 20 agosto fino a fine mese, Factory Area propone esperienze in collaborazione con tour operator locali:

• Parapendio a Stilo, Caminia e Pizzo

• Canyoning nelle Valli Cupe

• Wakeboard a Caminia

• Escursione trekking dei due mari (Monte Tiriolo), in collaborazione con Tiriolo Turistica

INFO E ORARI

• Attività gratuite: 17:00 – 19:00

• Concerti: 19:00 – 01:00

• Luogo: Complesso Monumentale San Giovanni – Catanzaro

• Date: 20 e 21 agosto 2025