Estate a San Floro 2025: al via gli eventi dal 5 agosto tra sport, musica e tradizione

Dopo il successo degli eventi di apertura, entra nel vivo l'”Estate a San Floro 2025″, con un calendario fitto di appuntamenti che animeranno il borgo fino a settembre.

Si parte oggi, 5 agosto, con un pomeriggio dedicato allo sport e alla socialità in Piazza Marconi: al via il Torneo di Briscola a coppie, il Torneo di Uno per bambini e il I° Torneo di Pallavolo, realizzato in collaborazione con il Lory Volley Pizzo. Per tutti, una degustazione di frutta di stagione offerta a conclusione della giornata.

Il 6 agosto spazio alla tradizione con la Serata Danzante e la gustosissima Sagra delle Zeppole, mentre l’8 agosto si torna alla cultura con un incontro nella sala “Nicolino Pugliese” dal titolo “Uno spaccato del Settecento sanflorese attraverso le carte dei notai”, a cura di Ernesto Lamanna. La giornata si concluderà con i “Giochi di un tempo” in piazza.

Attesissimo lo spettacolo del 9 agosto con “La Combriccola dell’Allegria”, una serata di artisti di strada e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Il 10 agosto, presso il Giardino di Palazzo Pugliese, andrà in scena “Jazz sotto le stelle” con il trio Tchaikovsky Trio Jazz e degustazione di sangria.

Il 13 agosto, San Floro celebra per la prima volta la Festa dell’Emigrante, con lo spettacolo musicale di Cosimo Papandrea, noto artista della tradizione musicale calabrese, e la classica Sagra della Porchetta.

Grandi emozioni il 17 e 18 agosto per la tradizionale Festa del Santo Patrono: sabato 17 si esibirà la cover band “Lo Specchio” con un tributo ai Nomadi, seguito dal consueto spettacolo pirotecnico; domenica 18 sarà invece protagonista Samuel Malvaso, in concerto live.

A chiudere il mese, l’attesissima Caccia al Tesoro il 31 agosto, e la grande Festa della Vendemmia il 13 settembre nel Villaggio Torre del Duca, con musica dal vivo di Ciccio Nucera e la sagra dei “Calzoni e delle Zeppole”.

“Abbiamo lavorato per mesi – ha dichiarato il Sindaco Bruno Meta – per offrire ai cittadini e ai visitatori un’estate ricca di eventi, tra cultura, divertimento e riscoperta delle nostre tradizioni. Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco, ai consiglieri, agli sponsor e al GAL Serre Calabresi per il supporto economico di 4.700 euro, che ha reso possibile la realizzazione di questo programma”.