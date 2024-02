Catanzaro, il 26 febbraio iniziativa commemorativa in ricordo di Antonio Catricalà a tre anni dalla scomparsa

Il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, unitamente alla Presidente della Corte d’Appello del Capoluogo, Gabriella Reillo, hanno inteso promuovere per lunedì 26 febbraio, alle ore 17, un momento commemorativo in ricordo di Antonio Catricalà, a tre anni dalla dolorosa scomparsa. L’iniziativa si terrà nell’aula magna della stessa Corte d’Appello e vedrà la partecipazione dei rappresentanti del mondo dell’Avvocatura, della Magistratura ordinaria e amministrativa, del Tribunale e della Procura del territorio, nonché delle istituzioni cittadine e regionali.

Sarà l’occasione per onorare il ricordo e il valore di un illustre catanzarese, Avvocato cassazionista e Magistrato del Consiglio di Stato, che ha ricoperto nel suo percorso anche gli incarichi di Viceministro e Sottosegretario, nonché di Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. “E’ un piccolo doveroso tributo che la città vuole porgere nei confronti di una figura che ha saputo spendersi con onore a servizio dello Stato, portando in alto il nome di Catanzaro”, evidenzia il sindaco Fiorita. “A cogliere il senso di questa iniziativa sono stati anche i familiari, in particolare la sorella Maria e la moglie Diana che hanno raccolto il nostro invito”.