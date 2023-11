“Nella Cultura… la Legalità”, Lions Club Catanzaro Host: domani l’incontro con lo scrittore Gioacchino Criaco

La cultura della legalità è un antidoto efficace per il contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza e di criminalità. In quanto tale, deve essere promossa e diffusa attraverso tutte le agenzie educative, a partire dalla famiglia e dalla scuola. Momenti di riflessione capaci di arricchire un dibattito franco e diretto diventano fondamentali per promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini e contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che possono portare ad ogni forma di violenza.

È questo lo spirito che anima l’iniziativa organizzata dal Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Danilo Iannello, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un incontro sul tema “Nella Cultura ….. la Legalità” al quale prenderà parte anche lo scrittore Gioacchino Criaco.

Appuntamento domani, venerdì 24 novembre all’Hotel Guglielmo a partire dalle 17. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, del presidente della II Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya Maurizio Bonanno e di Franco Scarpino, Immediato Past Governatore del Distretto Lions 108 Ya, sono previsti gli interventi del presidente del Lions Club Catanzaro Host, Danilo Iannello, della giornalista Maria Rita Galati e del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Graziella Viscomi.

“Il contrasto ad ogni forma di crimine, non può che muovere dal radicamento e dalla riscoperta dei valori e dei principi del vivere civile e del rispetto del prossimo. Drammatici fenomeni dilaganti, quali soprattutto la violenza di genere che sfocia nel femminicidio, non possono essere affrontati e risolti solo dal punto di vista giudiziario. La storia recente insegna che l’inasprimento delle pene, e la conseguente repressione giudiziaria, non appaiono di per sè sufficienti ad arginare ed elidere tali drammatici eventi – afferma il presidente del Lions Club Catanzaro Host, Danilo Iannello. In tale ambito, ruolo fondamentale riveste la prevenzione, orientata ad operare nella direzione di un risveglio delle coscienze, finalizzato alla riscoperta dei valori profondi quali il rispetto delle regole, del nostro prossimo e, più in generale, del vivere civile. In sintesi, per l’appunto, educare quotidianamente alla legalità. Un lavoro che deve essere incessantemente portato avanti e promosso, innanzi tutto, dalle principali agenzie educative, tra tutte la famiglia e la scuola. Nella prima, favorendo e coltivando un continuo dialogo con il fine di instillare nei propri figli quei principi fondamentali ed indefettibili, fornendo loro gli strumenti che, fin da piccoli, gli consentano di riconoscere e contrastare ogni forma di illegalità. Le scuole, poi, hanno un ruolo cruciale nel trasmettere ai giovani i valori della legalità e della cittadinanza attiva e di alimentare un continuo confronto su tali temi. Del resto restano sempre valide le parole di Gesualdo Bufalino, che affermò come “la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari”, emblematiche di questo concetto. I docenti elementari, infatti, hanno la possibilità di educare le giovani generazioni ai valori della legalità e della giustizia, creando le basi per un futuro più civile e democratico. Partiamo da queste riflessioni per offrire un contributo ad un dibattito più ampio alla nostra comunità”.