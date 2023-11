Grande successo per la prima edizione del Gran Galà di Beneficenza al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna

Una calorosa e straordinaria partecipazione ha aperto la prima edizione del Gran Galà di Beneficenza tenutosi venerdì 17 tra le bellezze del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, evento organizzato da Roberto Gallo e fortemente voluto da Claudio Greco, noto fashion designer.

La serata evento ha dato un importante sostegno all’Associazione sportiva dilettantistica Lucky Friends, una “grande famiglia” come la definisce Rosario Cortese – presidente dell’Associazione, che ha l’obiettivo di dare un’opportunità nel mondo dello sport a tutti i bambini con difficoltà psicofisiche.

A dare il via alla cena spettacolo è stata proprio una bambina, simbolo di innocenza e purezza in un mondo affranto dalle difficoltà della vita e, in questo preciso periodo storico, dalle guerre.

Il fashion designer Claudio Greco ha scelto di promuovere un messaggio di pace proprio attraverso la moda, in apertura e chiusura della sua sfilata. Tra tessuti, colori, paillettes, pizzi ed eleganza a dare un simbolo di pace, tra le note di “Esseri Umani” di Marco Mengoni e “Pensa” di Fabrizio Moro, le modelle hanno sfilato con un ramoscello di ulivo tra i capelli, simbolo di pace, per poi tornare con abiti chiari e a fiori, sulle note di “Imagine” di John Lennon, portando sul palmo della mano una piccola candela, una scelta dell’artista Greco per potare un po’ di luce e speranza.

Tra le gustose pietanze offerte dagli Chef del Riva e il romantico accompagnamento musicale dato dall’alternanza di sax, voce e violino, gli ospiti hanno ammirato un défilé del laboratorio d’arte tessile Celestino di Longobucco, abilmente modellati dallo stilista Claudio Greco.

A condurre e intrattenere i quasi duecento ospiti, la bellissima Francesca Lagoteta. A ciascun partecipante è stata donata una confezione delle pregiate liquirizie Amarelli, offerte dalla stessa fabbrica a sostegno dell’evento e un cadeau di Scintille Cosenza per le signore.

Ad illuminare la terza sfilata sono stati proprio i preziosi di Recarlo della gioielleria Scintille Cosenza. A conclusione del viaggio culturale che ha caratterizzato l’intero evento, un delizioso dessert e un’immancabile e tradizione sciabolata, firma inimitabile e artistica del Riva Restaurant.

<< Il successo di questo evento si deve al grande cuore dei calabresi>> ha dichiarato Roberto Gallo ringraziando tutti coloro che hanno accolto l’invito alla solidarietà.