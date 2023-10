A Lamezia arriva “Patrimonio Calabria”, una mostra fotografica e documentaria sui beni patrimonio Unesco in Calabria

La mostra, allestita presso Palazzo Nicotera Severisio di Lamezia Terme, verrà inaugurata alle 18.00 alla presenza del sindaco Paolo Mascaro e dell’assessore alla Cultura Giorgia Gargano, con un convegno di presentazione nel quale interverranno Silvio Gatto, Storico dell’arte e Rappresentante Regionale AIGU, Giuseppe De Marco di AIGU Calabria, Patrizia Nardi, Responsabile del CSICH – Comitato scientifico per il Patrimonio culturale immateriale e lo scrittore Francesco Bevilacqua.

L’esposizione ospita fotografie di Angelo Cavallaro, Francesco Bevilacqua, Antonio Renda, Lorenzo Smirne, Domenica Palamara, Giancarlo Parisi, Giulio Polisicchio sui beni presenti nelle liste Unesco della Calabria: il Geoparco del Pollino, dal 2015 nella rete Europea e Globale dei Geoparchi; la Riserva della Biosfera della Sila, decima nella rete mondiale dei siti di eccellenza; il Geoparco dell’Aspromonte entrato nel 2021 nei Global Geoparks; il Codex di Rossano inserito nelle “New inscriptions on the International Memory of the World Register”; la Cattedrale di Cosenza riconosciuta “Patrimonio Testimone di una Cultura di Pace” secondo il programma lanciato dall’UNESCO nell’anno 2000; la Varia di Palmi inserita dal 2013 nel patrimonio orale e immateriale dell’umanità, il greco di Calabria inserito nell’Atlante mondiale delle Lingue in pericolo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Lamezia Terme, da Calabria Straordinaria (Assessorato regionale al turismo) e dalla Fondazione Varia di Palmi ed è organizzato dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU), costituita nel 2015 con l’obiettivo di promuovere attività ed eventi nel campo dell’educazione, della scienza e della cultura.

AIGU è costituita da un Board nazionale, un Consiglio Direttivo e una diramazione periferica caratterizzata da team presenti in tutte le regioni d’Italia, coordinati dai Rappresentanti Regionali.Nel 2018 l’Associazione ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.