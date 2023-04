A Catanzaro torna “Neshimu” l’iniziativa di Food Centro Storico: progetto attivo fino a luglio

La sera del Giovedì Santo, è noto, i catanzaresi amano ritrovarsi per le vie del centro per visitare gli Altari della Reposizione (sepolcri) allestiti all’interno delle chiese cittadine.

Quale migliore strategia se non far ripartire #NESHIMU proprio in questa occasione?

Scelta più che azzeccata, infatti, per Food Centro Storico, l’associazione degli operatori della ristorazione che operano nel cuore del capoluogo calabrese, con tutte le attività straffollate di persone.

Ottimo modo per diffondere il progetto #NESHIMU, che punta a far conoscere e vivere i tanti locali distribuiti sul Corso Mazzini di Catanzaro e nelle vie adiacenti, e per pubblicizzare la raccolta punti legata all’iniziativa.

La scorsa sera, infatti, è scattata una vera e propria caccia al bollino, consegnato per ogni 5 euro di spesa per tutte le consumazioni effettuate non solo il giovedì ma durante tutta la settimana.

Chi avrà raccolto almeno 25 bollini, dal 10 giugno al 10 luglio 2023 potrà recarsi negli uffici di Zero x Centro, siti a Catanzaro in Piazzetta della Libertà n. 2, e ritirare il biglietto della lotteria al costo di € 2 cadauno.

In palio una Seat Ibiza, modello Reference 1.0 evo 59 kw (80 Cv), colore Bianco Candy, offerta dalla concessionaria AutoSala e da FCS e molti altri premi messi a disposizione dagli associati.

L’estrazione finale sarà giorno 15 luglio a Villa Margherita, alle ore 20.00.