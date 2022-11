Cardiochirugia Universitaria di Catanzaro: il report di Agenas rivela netto miglioramento standard qualitativi

“Netto miglioramento del livello di aderenza agli standard di qualita’”. E’ uno dei risultati piu’ significativi ottenuti dalla Cardiochirurgia universitaria del Policlinico Mater Domini di Catanzaro nelle valutazioni di Agenas e del ministero dell’Universita’ e della Ricerca. A illustrare i risultati, in un report presentato questa mattina all’Universita’ Magna Graecia del capoluogo calabrese, e’ stato il direttore della Cardiochirurgia dell’Universita’ Magna Graecia di Catanzaro Pasquale Mastroroberto. Il report illustra i 10 anni di attivita’ integrata della Cardiochirurgia Universitaria, tra assistenza, didattica e ricerca scientifica. “In base al Pne (Programma Nazionale Esiti) – ha spiegato Mastroroberto – vi e’ stato un cambiamento importante, in particolare tra il 2017 e il 2019, con un netto miglioramento del livello di aderenza agli standard di qualita’, specialmente negli interventi isolati di by-pass aortocoronarico, valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache. Per la chirurgia coronarica e valvolare la mortalita’ e’ diminuita notevolmente e addirittura azzerata nel 2018, con un volume dei ricoveri aumentati. Il numero interventi e’ aumentato, dai 304 del 2017 ai 429 registrati a novembre 2022”.

Mastroroberto ha poi evidenziato che “abbiamo una scuola di specializzazione molto attrattiva per medici in formazione specialistica provenienti anche da altre regioni, come dalla Toscana e dalla Sicilia”. Per il direttore di Cardiochirurgia universitaria del Policlinico di Catanzaro, inoltre, “in base ai dati Agenas e al resoconto sulla produttivita’ in termini di degenza ordinaria, l’area del cardiocircolatorio produce tra il 50 e 60% delle attivita’ della Azienda ospedaliera Mater Domini, pur in carenza di personale medico, infermieristico e operatori socio-sanitari. In base a un report di Agenas che ha valutato tutte le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, l’Azienda Materdomini e’ quella con il piu’ basso numero di posti letto (-234) e, ovviamente, anche in termini di produzione per Drg (-96 milioni di euro). Secondoquesti dati – ha rilevato Mastroroberto – e’ fondamentale realizzare la tanto discussa integrazione e creare una grande Azienda ospedaliero-universitaria, di vitale importanza per migliorare la qualita’ dei servizi sanitari non solo per la citta’ di Catanzaro ma per l’intera regione Calabria”. Alla presentazione del report hanno partecipato, tra gli altri, il Rettore dell’Umg di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, e il commissario dell’Aou Mater Domini, Vincenzo La Regina.