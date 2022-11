Catanzaro, sabato 5 novembre ritorna l'”Isola Pedonale”: tutte le informazioni e i servizi

PARCHEGGI GRATUITI, ORDINANZA TRAFFICO E CHIUSURA SERALE DI PIAZZA LARUSSA

Per favorire l’accesso al centro storico, grazie alla collaborazione dell’Amc, sabato sarà possibile usufruire gratuitamente del parcheggio Musofalo e della funicolare, con parcheggio Pié Sala, dalle 18 fino alle 22. L’amministrazione comunale ha inteso estendere l’orario di utilizzo dei servizi di mobilità, dando la possibilità ai cittadini di vivere più comodamente la variegata offerta di attività del sabato. Si ricorda che è possibile utilizzare gratis anche il parcheggio di Bellavista con ascensore, fino alle 20.30, e quello di Piazza Duomo.

Il Comando di Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza, valida per tutti i sabato pomeriggio, per disciplinare la sosta e la circolazione veicolare, in concomitanza dell’isola pedonale tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour:

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all’altezza del civico 223, compreso Piazza Rossi e Piazza Grimaldi;

Dalle ore 18.00 alle ore 20.30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino al interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all’altezza del civico 223.

Ai soli residenti sarà consentito percorrere Corso Mazzini da Piazza Matteotti Cavatore a Via De Grazia. Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via Case Arse e via Discesa Poerio e da via Jannoni su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario.

Prevista, anche per questo weekend, la chiusura al traffico, dalle 20.30 alla mezzanotte, di Piazza Larussa, per favorire la permanenza in sicurezza di un’area dalla forte vocazione identitaria del centro storico. Per tutti i venerdì e sabato sera è, dunque, previsto il divieto di transito su piazza Larussa, con i flussi di traffico provenienti da via De Grazia che potranno proseguire per via Scalfaro-via Carlo V e via Burza.