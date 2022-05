Euro.Soul Festival a Soverato: ieri l’avvio emozionante con la Schuman Cup

Soverato. Musica, colori, bandiere ed entusiasmo hanno caratterizzato la Domenica internazionale al palazzetto dello Sport. Più di sessanta piccoli campioni hanno partecipato alla VI Edizione della Coppa Schuman che ha aperto il Festival Euro.Soul. Le sei squadre partecipanti, in rappresentanza dei sei paesi fondatori dell’odierna UE, si sono sfidate a colpi di dribbling, parate, giocate mirabolanti e di Schuman Goals.

Ogni squadra infatti durante il terzo tempo di ogni partita ha avuto la possibilità di ribaltare il risultato calcistico rispondendo alle domande di un euroquiz preparato da JUMP. E così tutti insieme i giovani protagonisti hanno avuto l’opportunità di imparare giocando. Oggi, 9 Maggio a partire dalle 10.30 , per le strade di Soverato, l’evento “Mission Impossible” vedrà la partecipazione di 40 ospiti internazionali provenienti da Germania, Grecia, Nord Macedonia, Finlandia, Lituania, Spagna, Portogallo Ungheria.

Nel pomeriggio il primo dei tre “Social Economic Forum per giovani imprenditori” grazie al programma Erasmus Plus. Ed in serata la celebrazione dei 10 anni di attività di JUMP.