Regionali, Avs analizza il voto: domani la conferenza stampa

Si e’ tenuta nella sede regionale del Partito, a Sant’Eufemia – Lamezia, l’assemblea regionale di Sinistra Italiana “per un’analisi del voto, delle dinamiche politiche ad esso connesse, delle valutazioni sulla terza sconfitta consecutiva del Centro-sinistra, che pure dopo 21 anni si era presentata unita e con un candidato condiviso”. E’ quanto comunica il partito.

“La riunione, – si legge in una nota – che ha visto una grandissima partecipazione del gruppo dirigente regionale e territoriale, di candidate e candidati espressione di SI e indipendenti indicati dal partito, si e’ protratta fino a tarda sera per i moltissimi interventi e contributi ad una discussione serrata e di altissimo livello politico. Per comunicare le valutazioni scaturite dalla relazione del segretario regionale Fernando Pignataro, dal dibattito e dalle conclusioni della responsabile nazionale dell’Organizzazione Francesca Ruocco, la segreteria di Sinistra Italiana della Calabria ha convocato una conferenza stampa per domani, alle ore 10.30, a Sant’Eufemia – Lamezia, nella Sede Regionale del Partito, sita in Via Minerva n.14.