“Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasiche non lasceranno scampo” - Wisława Szymborska
HomeAgoràMiss Italia Calabria incorona Miss Borghi più belli d'Italia in Calabria
Agorà

Miss Italia Calabria incorona Miss Borghi più belli d’Italia in Calabria

Oriolo, perla incastonata tra le colline calabresi, ha spalancato le sue porte all’eleganza, ospitando la ventiquattresima selezione (nona finale regionale) di Miss Italia Calabria nel suggestivo anfiteatro Portella. Tra luci soffuse che carezzavano le rocce e un’atmosfera sospesa tra cielo e terra, il borgo si è trasformato in un palcoscenico di emozioni e speranze. Qui, dove il vento sussurra storie antiche e le pietre custodiscono secoli di memoria, talenti, desideri e sogni delle aspiranti miss hanno brillato con tutta la loro intensità. Applausi scroscianti, sorrisi radiosi e un entusiasmo palpabile hanno accompagnato la vittoria di Elene Barreca, di Reggio Calabria, incoronata Miss Borghi più Belli d’Italia in Calabria. Il titolo le apre le porte delle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma a Numana dal 2 al 5 settembre, e illumina Oriolo, trasformando questo scenario incantato in un luogo in cui bellezza, cultura e passione si fondono in un unico, indimenticabile abbraccio.

Al centro del borgo, il Castello di Oriolo, eretto dai Sanseverino, conserva intatta la sua struttura originaria: due torri di guardia e il mastio, intorno a cui si sviluppa l’intero edificio. Restaurato di recente, oggi ospita eventi e mostre nei suoi ambienti storici: la Sala dei Banchetti, quella delle Udienze, il Salone delle Bandiere, gli spazi militari e di servizio, e la preziosa Camera da Letto di Margherita Pignone del Carretto, con la cupola affrescata da un Trionfo di Apollo. Di fronte al castello, la Chiesa Madre di San Giorgio domina il borgo medievale. Testimone delle origini normanne, custodisce i leoni monumentali del 1264 che vegliano l’ingresso centrale. All’interno, si alternano opere d’arte preziose: la statua quattrocentesca della Madonna con Bambino, il monumentale altare barocco, reliquie di San Giorgio e San Francesco da Paola, collezioni di argenti, statuine seicentesche spagnole, un settecentesco Ecce Homo e le cripte della primitiva chiesa. Non lontano, la Chiesa di San Rocco e la Cappella della Madonna delle Virtù completano l’itinerario sacro.

Il Polo Bibliotecario di Palazzo Tarsia-Toscano è un faro di conoscenza, un luogo in cui la storia di Oriolo e della Calabria si conserva in libri, archivi e suoni. Qui la memoria diventa esperienza, grazie a postazioni multimediali e di realtà aumentata, a spazi didattici che si estendono tra masserie e botteghe artigiane, dando vita a un percorso in cui il passato dialoga con il presente. Oriolo è un vero e proprio scrigno di sorprese: durante lavori di manutenzione, a cinque metri sotto il borgo, sono emersi i resti di un Convento Francescano del 1439. E non finisce qui. Sono numerosi i musei da scoprire, molti parte del MUDAM – Museo Diffuso delle Arti e dei Mestieri, un polo culturale che si snoda nel territorio: il Museo della Civiltà Contadina nel settecentesco Palazzo Giannettasio, il Museo Civico – Casa della Cultura, la Pinacoteca Comunale, la Galleria Porta San Giacomo e la Casa delle Arti e delle Idee. Passeggiando tra le stradine di Oriolo, tra castello e chiese, musei e piazze, il tempo sembra rallentare. E chi arriva, anche solo per un giorno, si trova a sognare insieme al borgo, a lasciarsi cullare dalla sua magia, a sentirsi parte di una cartolina vivente in cui ogni storia, ogni emozione e ogni sogno trova finalmente il suo spazio.

La mission di Miss Italia Calabria è trasformare i borghi e le piazze calabresi in palcoscenici vibranti, dove tradizione e innovazione si intrecciano generando un’energia capace di coinvolgere l’intera collettività. Sotto la guida di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carli Fashion Agency, la manifestazione continua a valorizzare le eccellenze locali, portando talento, eleganza e cultura direttamente nel cuore delle comunità calabresi.

«Siamo felicissimi di essere a Oriolo. Dopo due finalissime in cui abbiamo eletto Miss Calabria, ci sentiamo a casa. Grande amicizia e stima ci legano all’amministrazione comunale e, in particolare, all’architetto e vicesindaco Agostino Diego e al sindaco Simona Colotta. Ci siamo ripromessi che il prossimo anno faremo la finalissima 2026», hanno dichiarato gli organizzatori. «In questa splendida serata, abbiamo storicizzato la fascia di Miss Borghi più Belli d’Italia in Calabria, unica e prima in Italia, così la miss accederà direttamente alle prefinali nazionali. Ringraziamo la giuria, il parterre de roi dei Borghi più belli d’Italia. Ringraziamo gli ospiti d’eccezione di questa finale regionale, Serena Bagozzi e Daniele Lulli. Ringraziamo il pubblico numeroso e caloroso, così come il popolo del web. Un sentito grazie alla nostra instancabile squadra e ai partner che rendono possibile questo evento: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli e Came Officine Grafiche. Un sentito ringraziamento alle nostre miss, che affrontano questa meravigliosa avventura supportate dalle loro famiglie. Il nostro viaggio di valorizzazione dei territori, delle eccellenze e dei talenti sta volgendo al termine. Invitiamo tutte le aspiranti miss a iscriversi al concorso su www.missitalia.it per l’ultima selezione provinciale che si terrà a Cerchiara di Calabria il 25 agosto e a vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza», hanno concluso Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Lo spettacolo di Miss Italia Calabria arriva in tutta la Regione grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15). La ventiquattresima selezione di Miss Italia Calabria è stata un concentrato di emozioni e fascino, con la direzione artistica di Linda Suriano e la co-conduzione di Andrea De Iacovo. La passerella dell’Accademia New Style di Cosenza, guidata da Franca Trozzo e trasformata in uno scenario total gold, ha brillato di eleganza senza tempo, evocando il glamour e il fascino dei leggendari anni d’oro dello spettacolo italiano. L’energia travolgente dei Freschi di Zona ha conquistato il pubblico, mentre le coreografie di Lia Molinaro hanno animato il palcoscenico con ritmo, movimento e spettacolo. Momento clou della serata, l’esibizione della special guest Serena Bagozzi, cantante e vocalist di Claudio Baglioni, accompagnata alla chitarra da Daniele Lulli: un omaggio rock che ha catturato ogni sguardo e trasformato l’intera piazza in un vero e proprio tripudio di applausi.

Il sindaco di Oriolo, Simona Colotta, ha dichiarato con soddisfazione: «Sono davvero felice di ospitare per il quarto anno consecutivo, in questo teatro naturalistico tra i più belli della nostra regione, la kermesse di Miss Italia Calabria. Quest’anno inauguriamo una nuova fascia, Miss Borghi più Belli d’Italia in Calabria, nata qui a Oriolo, che accederà direttamente alla preselezione nazionale. Speriamo che diventi una fascia prestigiosa, simbolo di bellezza e talento, e che possa dare visibilità all’associazione che la promuove. Sono contenta di vedere come il concorso sia cambiato nel tempo: oggi le ragazze non mostrano solo la loro bellezza, ma raccontano sé stesse e mettono in luce i propri talenti. Ci auguriamo di proseguire anche in futuro la collaborazione con la squadra di Miss Italia Calabria, che finora si è rivelata molto proficua, anche per la finalissima come negli anni precedenti. La manifestazione piace sia alla nostra comunità sia ai turisti».

Agostino Diego, vicesindaco e delegato di Oriolo per i Borghi più belli d’Italia della Calabria, ha commentato con entusiasmo: «Desidero ringraziare tutta l’organizzazione di Miss Italia Calabria. Questo appuntamento ha chiuso in bellezza il nostro ricco cartellone estivo, regalando momenti di spettacolo e divertimento che hanno coinvolto la comunità locale e i turisti. Eventi come questo non solo celebrano la bellezza e il talento delle giovani protagoniste, ma rappresentano anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, promuoverne la cultura, le tradizioni e le bellezze naturali. Continueremo a impegnarci per sostenere iniziative che uniscono intrattenimento e sviluppo, facendo di Oriolo una meta sempre più attrattiva e vivace».

A decretare la vincitrice della ventiquattresima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Simona Colotta (sindaco di Oriolo), Agostino Diego (vicesindaco e delegato di Oriolo per i Borghi più belli d’Italia della Calabria), Bruno Cortese (delegato regionale al direttivo nazionale dei Borghi più belli di Italia), Andrea Ponzio (presidente regionale dei Borghi più belli di Italia), Antonio Favoino (vicesindaco di Rocca Imperiale e vicepresidente regionale dei Borghi più belli di Italia), Francesco Soave (consigliere comunale di Morano e delegato per i Borghi più belli d’Italia della Calabria), Giuseppe (Pino) Varacalli (Capo gruppo Consiglio comunale di Gerace e delegato per i Borghi più belli d’Italia della Calabria), Giorgia Smeriglio (fashion designer), Bruno Franco (imprenditore), Daniele Saturnino (Framesi), Filomena Battafarano (Filomeno Gioielli – Rocca Imperiale, Miluna), Maria Rusciani (imprenditrice), Serena Bagozzi (cantante e vocalist di Claudio Baglioni).

Ancora incredula per la vittoria, Elene Barreca, incoronata Miss Borghi più Belli d’Italia in Calabria, ha raccontato con entusiasmo le sensazioni vissute in quel momento indimenticabile: «È stata un’emozione unica quando hanno pronunciato il mio numero. Arrivate a questo punto della selezione non pensavo più di riuscire a vincere una fascia. Vorrei dire a tutte le ragazze di continuare a credere nei propri sogni, perché alla fine si realizzano, soprattutto se accompagnati dall’impegno e dalla determinazione. Mi aspetto di vivere un bel percorso in questo concorso e spero di continuare a divertirmi, senza particolari aspettative».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con successo e continua a portare la bellezza nei borghi più affascinanti della nostra meravigliosa Regione. Prossima tappa: questa sera, 25 agosto, Piazza Antonio De Rasis a Cerchiara di Calabria si accenderà di luci ed emozioni per incoronare Miss Città di Cerchiara di Calabria 2025.

Articolo PrecedenteSabatina Napolitano presenta “Cantico degli amanti. Dalla parte del marito” (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) in Calabria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Erogazione idrica Reggio Calabria: possibili fenomeni di intorbidimento

Cerisano, dal 2 al 6 settembre 2025 “Lasciati stupire” con la 31esima edizione del Festival delle Serre

Catanzaro, raccolta differenziata dei rifiuti: in città c’è ancora chi non intende rispettare le regole

Asp Crotone: tempi di attesa in calo, oltre 4.400 prestazioni erogate in sei mesi

Il nuovo innesto della Dierre Basketball Reggio Calabria si racconta: dai primi giorni in città, all’impressione sul coach, fino alla sua filosofia di gioco....

Le Castella, tutto pronto per la VI edizione del Premio Aragona

Trasporto pubblico Catanzaro, Bosco: “Tagli regionali ingiusti e contrari alla mobilità sostenibile. I cittadini non devono pagare il prezzo delle scelte sbagliate”

A Taurianova settimana della tradizione, tornano “Mbitu Festival” e fiera per il falò di venerdì

Bimbo in bici si schianta contro auto, il garante Marziale: “Estate che lascia il segno, ferita la comunità”

Le visite alle caserme da parte di UNARMA – Sindacato dei Carabinieri proseguono senza sosta

CNDDU: “Sanità negata a Crotone: inaccettabile precarietà nei servizi dermatologici”

Rissa sul lungomare di Tropea: uomo di 45 anni muore per malore nel tentativo di sedarla

Legambiente e Gerardo Sacco sulla spiaggia di Riaci a Santa Domenica di Ricadi per divulgare bellezza e tutelare le tartarughe marine

Sabatina Napolitano presenta “Cantico degli amanti. Dalla parte del marito” (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) in Calabria

“We are Belvedere” – 2° edizione: una serata indimenticabile di emozioni e orgoglio

US Isola, aperte le iscrizioni alla scuola calcio: tra gli allenatori anche Carmine Leone e Santo Parise

Tonno Callipo Volley, coach Saja: “Affrontare la B1 con coraggio e determinazione”

Premio Inedito Rhegium Julii 2025. Tutto pronto per il gran galà finale

Emergenza abitativa. Fiorita: “L’Aterp non si limiti a costruire ma diventi l’ente che garantisce il diritto alla casa e la dignità dell’abitare”

San Giovanni in Fiore, due murales di Pistone e Alessandrini illuminano il quartiere Cuschinu, la sindaca Succurro: “Rigeneriamo gli spazi e rafforziamo il legame...

Lucia Anita Nucera si candida alle Regionali

San Basile: nasce l’equipaggio di terra dei paesi arbëreshë

A Roccaforte del Greco i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo

Torneo di Calcio a 5 a Gizzeria: sport, comunità e solidarietà nell’estate 2025

Rinvenuto e sequestrato kalashnikov a Marina di Gioiosa Ionica

Baci d’amore & canzoni al ReggioFest2025

Supereroi e Principesse al GOM e al Tempietto: la Magia di Nida arriva a Reggio Calabria

Vanni La Mastra, la conferma meritata e le ambizioni della Dierre

Montalto Uffugo inaugura la XXIII edizione del Festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo

Miss Italia Calabria 2025: la finalissima approda a Trebisacce il 29 agosto

Supereroi e principesse al Gom e al Tempietto: la magia di Nida arriva a Reggio Calabria

Tributo a Woody Guthrie e a Bob Dylan al Peperoncino Jazz Festival

Notte Bianca da record a Palmi. Registrate oltre 40.000 presenze

Ecco il nuovo corso sportivo della ASD San Ferdinando 1822

“La donna nella Grecia antica e il suo ruolo nel mondo grecanico”: il 26 agosto incontro a Reggio Calabria

Due autori calabresi raccontano la devozione alla Divina Misericordia nel 120° anniversario della nascita di Santa Faustina

Il 28 agosto a Palermiti ecco Miss Calabrisella

Marily Santoro protagonista de La Vedova Allegra all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Sabatina Napolitano presenta “Cantico degli amanti. Dalla parte del marito” (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) a Diamante

Incidente lungo l’autostrada A2 “Del Mediterraneo”: code tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza

Ludovica Pagani celebra il tramonto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Reggio Calabria, al via la Masterclass “Armonie Itineranti – Generazioni in Coro” con il Maestro Salvatore Di Blasi

Grande partecipazione a Sangineto al Concerto solidale con Paolo Zanarella per sostenere la ricerca nel nome di Lilli

Cambio al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro: il Tenente di Vascello (CP) Manuela Napoli assume ufficialmente l’incarico

Il grande rock d’autore di Edoardo Bennato approda a Borgia per l’attesissimo concerto al Parco Archeologico Scolacium

Violazioni al Codice della Strada, disposta l’installazione di nuove apparecchiature di rilevazione a Siderno

Giulia Mei il 25 agosto in concerto a Borgia

Inaugurata la mostra “Il maestrino della musica”: mostra a fumetti su Cilea

Sergio Cammariere stasera in concerto a Crucoli

Il 13 e 14 settembre a Rende evento dedicato al collezionismo

Globo Teatro Festival 2025: la VI edizione “Periferie” porta il teatro contemporaneo a Pellaro

Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI): “Sulla Casa di Comunità di Bagnara Calabra il Comune superi le criticità e sblocchi i lavori per dare risposte...

Ecco il nuovo staff medico della Tonno Callipo

Il 25 agosto l’US Catanzaro in Piazza Dogana

Sopralluogo al campetto polivalente di Sant’Eufemia, De Sensi e Gianturco: avvio delle verifiche per possibile riqualificazione.

I Templari Federiciani celebrano Giusy Versace e i suoi 20 anni di nuova vita

Enzo Trabuchet si presenta alla Reggio Bic: “Pronto per una nuova sfida in Italia”

Gerlando Cuffaro candidato al Consiglio regionale per la Democrazia Cristiana

“Alvaro nei luoghi di Alvaro”, il giornalista Luigi Stanizzi propone la presentazione dei Cineromanzi e la realizzazione di una statua bronzea

33 anni dopo la finale con il Torino, la reunion della Reggina Primavera: le parole dei protagonisti

Il garante Marziale: “Estate segnata dal dolore per l’infanzia calabrese, serve più attenzione”

Si conclude “L’Imboscata al Mare”, il talk show a cielo aperto di Crotone

Tridico, Orrico (M5S): “Siamo orgogliosi di essere al traino di questa coalizione”

Regionali, Pd Villa San Giovanni: “Tridico può essere speranza per i calabresi”

FdI Reggio Calabria: “Gazebo su giustizia e sicurezza, partecipazione e condivisione dei cittadini alle riforme del Governo Meloni”

Reggina Primavera ’92, la poesia di Fabio Di Sole: “Grazie a chi ha saputo formare uomini veri”

ASD Scuola Calcio AC Siderno: al via gli Open Day 2025/2026

Doppio appuntamento a Reggio Calabria con il Coro Lirico Siciliano: omaggio a Battiato e Dalla con Mario Venuti e Pierdavide Carone

Esodo di Ferragosto, controlli della Polizia Stradale sulle arterie del territorio calabrese: i numeri

Instossicazione da botulino, dimessi tutti i pazienti ricoverati nell’ospedale di Cosenza. De Salazar: “Fondamentale diagnosi precoce”

Sanità, la lettera: “Al GOM di Reggio Calabria il bicchiere è ‘mezzo pieno'”

Aggressione ai militari della Guardia Costiera, Libera Vibo: “Impegno non si ferma, ma avanza”

Regionali, Occhipinti (Udc): “Altro che assistenzialismo, i calabresi vogliono lavoro. No alle elemosine elettorali di Tridico”

Calabria protagonista dell’evento conclusivo del programma Creative Europe

Militari della Guardia Costiera aggrediti nel vibonese, la solidarietà del presidente Mancuso

Chiusura anticipata del cimitero urbano di via Francesco Paglia in occasione della partita US Catanzaro – Südtirol

Marco Angilletti sul podio del premio letterario “La Quara”. Il 30 agosto la premiazione a Borgo Val di Taro

Il nuovo play della Dierre Basket, Epifani, si presenta: “Gruppo bellissimo, vogliamo fare grandi cose”

Regionali, il movimento “La Scelta Giusta per Reggio Calabria” si candida a sostegno di Occhiuto

Settima edizione de La Rêverie degli Ulivi a Lamezia: un omaggio a Franco Costabile tra poesia, immagini e musica

Tridico (M5S): “Solidarietà all’associazione ‘Donne e diritti'”

Il cordoglio del rettore dell’Umg per la scomparsa della dottoressa Catia Viscomi: “Momento di grande tristezza”

Moda e talento: due studenti dell’Accademia di Catanzaro trionfano al concorso Arcadia 2025

Niccolò Guzzo: identità, leadership e talento per la Pirossigeno Cosenza

Il Museo del Rock di Catanzaro ospita le Guthrie Family Singers per un viaggio nella storia del folk

Festa dell’Unità a Cittanova, Falcomatà: “Sottratti fondi al Porto di Gioia Tauro per finanziare il progetto del Ponte. Sono gli scippi della peggiore destra...

Roccella Summer Festival 2025, oggi tocca a Fabri Fibra con il suo tour “Mentre Los Angeles brucia”

In 10.000 per Max Gazzè a Oppido Mamertina

Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Scirubetta 2025, quarta edizione – Il gelato diventa ambasciatore del gusto e della cultura

Successo a Bisignano per “Wine & White Art Festival”

40esimo anniversario Catona Teatro: domani la grande commedia all’Arena Alberto Neri

A Crotone archeologia e musica si incontrano nel segno del “This Must Be The Place”

Il fico d’india, le conserve e il turismo esperienziale: anche Cropalati riscopre la sua identità grazie al Gal Sibaritide

Aggressione alla Guardia Costiera: riunione in Prefettura Vibo Valentia

Reggio Calabria: circo, aquiloni e musica i prossimi appuntamenti dell’Allegria Festival

Forza Italia Vibo Valentia: “Guardia Costiera aggredita, non si tollerano atti di violenza contro chi indossa una divisa”

Caccia, 2048 emendamenti contro il Ddl 1552: Calabria Excellent Ets pronta a difendere il ruolo dei cacciatori

Sabato 30 agosto la presentazione della US Vibonese Calcio alla città. Il sindaco Romeo: “Un momento per dimostrare vicinanza ai colori”. Serata evento con...

Mangialavori: “Aggressione Guardia Costiera a Vibo episodio grave”

Innova Rende: “Con Pasquale Tridico per una Calabria che premia il merito e non lascia indietro nessuno”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook