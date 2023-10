Ecco il bando “I Borghi di Calabria. Bellezze storico-architettoniche attraverso l’arte pittorica e fotografica”

Moda Movie, il festival che premia il talento nella moda, nel cinema e nell’arte, si fa in tre e lancia un nuovo bando riservato alla realizzazione di opere pittoriche e fotografiche che verranno poi esposte in una mostra collettiva in occasione della 28ma edizione della kermesse, in programma a giugno 2024.

Tema del bando è “I Borghi di Calabria. Bellezze storico-architettoniche attraverso l’arte pittorica e fotografica“: un richiamo alle radici, all’identità, alle tradizioni di un luogo, argomento che non si discosta poi molto dalla ricerca estetica e culturale insita nel progetto e dall’opera di valorizzazione del territorio che il direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico persegue da sempre.

A tale scopo l’iniziativa gode del patrocinio regionale dell’UNPLI- Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia.

L’iscrizione al concorso e la consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2024. Un’apposita commissione selezionerà e valuterà gli elaborati pervenuti. In palio un premio di 1.000 € ciascuno per i vincitori delle due sezioni.

La partecipazione è gratuita.