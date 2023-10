Gianvito Casadonte “padrino” speciale al Vaticano con il Premio Oscar Forest Whitaker

Gianvito Casadonte, fondatore del Magna Graecia Film Festival e sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro, è stato padrino speciale in occasione del battesimo in Vaticano di Michele York, il figlio dello stilista Domenico Vacca e dell’attrice Eleonora Pieroni. Una giornata intensa, perché a condividere con i genitori e gli invitati un momento unico nel Battistero della Basilica di San Pietro a Roma c’era il Premio Oscar Forest Whitaker – insignito dell’ambita statuetta per il suo ruolo in “L’Ultimo Re di Scozia” – molto legato a Domenico Vacca. Quest’ultimo ha realizzato per l’attore americano i costumi per la serie televisiva “The Godfather of Harlem” su Disney+. Whitaker, alla carriera di attore, ha affiancato negli ultimi anni anche l’impegno umanitario in qualità di Goodwill Ambassador dell’ Unesco e di fondatore della Whitaker Peace and Development Initiative, una fondazione che si occupa della pace nel mondo.

Al battesimo e’ seguito un pranzo riservato con la presenza di alcuni esponenti del mondo del cinema internazionale come il regista Abel Ferrara, l’attore Marco Leonardi e il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei. “E’ stato un momento davvero emozionante – commenta Casadonte – ed un grande onore essere stato scelto come padrino del battesimo del piccolo Michele. Una gioia che ho condiviso con i genitori e con una stella del calibro di Forest Whitaker che ho potuto conoscere e apprezzare per le sue grandi doti umane, oltre che per le celebrate qualità artistiche. Un’esperienza di cui porterò in dono una nuova amicizia”.