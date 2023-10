Audizione Confapi Calabria in IV Commissione Regione Calabria: “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

Antonio Falbo, Presidente filiera edili di Confapi Calabria, è stato audito in IV Commissione della Regione Calabria per portare le considerazioni della Piccola e media industria privata sulla Proposta di Legge 223 che prevede l’assunzione da parte della Regione Calabria, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Il 15 febbraio scorso la Regione aveva avanzato una proposta simile ma fu bocciata il giorno dopo da un decreto legge. A distanza di 8 mesi la Regione Calabria ci riprova attraverso un provvedimento che “ha l’obiettivo di contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l’intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti”.

Una norma quindi che potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per le molte imprese del settore già duramente provate da una successione di eventi negativi.

Antonio Falbo, che è anche Vicepresidente regionale della Confederazione, ha espresso grande apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla Regione auspicando che l’iter di approvazione della legge avvenga in tempi rapidi scongiurando in questo modo la paralisi dell’intero settore e di tutto l’indotto.