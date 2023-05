Il Maggio dei Libri XIII edizione: “Il cercatore di luce” di Carmine Abate presentato domani a Tiriolo

Domenica 14 maggio alle ore 18:00 presso la Casa della Cultura a Tiriolo nell’ambito delle attività collegate alla tredicesima edizione de 𝑰𝒍 𝑴𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒊, campagna nazionale di promozione della lettura, verrà presentato l’ultimo romanzo di Carmine Abate “Il cercatore di luce”.

Il volume pubblicato da Mondadori, intreccia più fili narrativi: c’è la storia di Carlo, dei suoi studi liceali, dei suoi furori giovanili; c’è quella dell’altro Carlo, il nonno ingegnere che si sposa in Calabria per poi trasferirsi in Svizzera, e c’è soprattutto la storia di Giovanni Segantini, che si riscatta da un’infanzia infelice e senza affetti incontrando Bice Bugatti con cui ha una splendida intesa e quattro figli, ma poi muore di peritonite a soli quarantun anni, quando era diventato un pittore famoso. Abate segue il percorso di Segantini dalle prime opere ai capolavori della maturità, mette in luce il suo rapporto con la natura, e lo fa attraverso gli occhi di un giovane ammiratore, riducendo la distanza tra chi legge e il soggetto del romanzo.

Vite di generazioni diverse ma alle prese con gli stessi problemi: la libertà, l’amore.

A dialogare con l’autore sarà Elisa Chiriano, docente e conduttrice radiofonica.