Apre a Milano il flagship store “Callipo 1913”, vetrina permanente per le eccellenze calabresi

Callipo, azienda calabrese di conserve alimentari di qualità che il prossimo gennaio raggiungerà il traguardo di 110 anni, apre a Milano il flagship store ‘Callipo 1913’, il format di negozi monomarca lanciato nel 2017 con l’apertura a Cosenza, seguito da Reggio Calabria (2019) e Roma (2021).

La boutique del gusto firmata Callipo è in via Marghera 2, fulcro commerciale del quartiere che va da piazza Wagner a piazza De Angeli, il nuovo indirizzo gourmet per scoprire il mondo Callipo e i prodotti e i sapori tipici della Calabria. Una vetrina permanente nella città meneghina che racchiude oltre 200 prodotti tra cui le pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo, il brand Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli, la nuova linea di pasta artigianale, conserve di pomodoro e alcune referenze della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo.

‘Callipo 1913’ vuole rappresentare il meglio dell’enogastronomia calabrese, così l’esperienza di acquisto si arricchisce con la presenza di una selezione di brand di prodotti tipici di qualità e di etichette di vini e birre artigianali calabresi.

Il concept alla base dei flagship store Callipo racconta una storia che arriva dal mare, un luogo in cui il saper fare della tradizione ultracentenaria nella lavorazione del tonno si fonde con la visione pioneristica dell’azienda, con la ricerca della qualità totale e con la sensibilità ambientalistica. Realizzato in collaborazione tra lo Studio Leonori Architetti, l’Area Tecnica e l’Area Marketing della Callipo Group, lo store ‘Callipo 1913’ è uno spazio eclettico e dal design moderno che si sviluppa su 65 mq, dove si intrecciano con sapienza arte, creatività e sostenibilità. Tutti elementi che si ritrovano, ad esempio, nelle opere d’arte di Stefano Pilato di www.artpescefresco.com con alcuni pezzi della collezione ‘Pesci’ realizzati con materiali di recupero.

L’anima sostenibile emerge anche negli arredi realizzati con il recupero del pregiato legno delle Briccole di Venezia, pali di rovere che nei canali lagunari sono utilizzati per segnalare le vie d’acqua e le maree alle imbarcazioni. Un legno recuperato e valorizzato, utilizzato oggi dai designer più importanti di tutto il mondo, che ritorna alla vita per la creazione di un progetto a basso impatto ambientale in grado di trasmettere la storia che rappresenta e il calore che un materiale di recupero può dare.

L’apertura a Milano, capitale del made in Italy, segna un importante traguardo nel progetto di sviluppo del canale retail come spiega Giacinto Callipo, rappresentante della quinta generazione: ”Vogliamo portare il brand Callipo nelle principali città italiane e Milano, come capitale commerciale, era una delle nostre priorità. Con Callipo 1913 facciamo entrare i clienti nel nostro mondo, nella nostra storia, nella tradizione che tramandiamo da 5 generazioni, nella passione che mettiamo per le cose buone e di qualità. Il nostro obiettivo è di ricreare il negozio ‘sotto casa’ riscoprendo il piacere di fare gli acquisti di prossimità, dove si viene accolti con familiarità, i prodotti vengono raccontati e diventano ambasciatori delle eccellenze del territorio che rappresentano, nel nostro caso la Calabria”.