La Calabria nel mondo: la CarliFashionAgency protagonista della Festa di San Martino a Lucerna

Tradizione e senso di appartenenza calabrese nel mondo. È il caso della Festa annuale di San Martino organizzata dall’Associazione Club Fuscaldese di Lucerna, in Svizzera, grazie al cuore di un gruppo di calabresi che anni fa ha cercato fortuna altrove senza mai dimenticare le origini e rimanendo legati indissolubilmente alla propria terra.



Protagonista dell’organizzazione dell’importante evento fondato nel 1983, la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia di moda e spettacolo all’avanguardia. Quest’ultima ha voluto ringraziare con ammirazione ed orgoglio per l’affetto ricevuto, il Presidente dell’Associazione Giorgio Allevato, alla guida da 20 anni, e il suo vice Davide Bonavita, i quali hanno commentato entusiasti la buona riuscita dell’evento:



“Siamo molto felici che anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che vanta ben 39 edizioni. È sempre stata molto corposa anche a livello di pubblico, e puntiamo sempre al meglio”.



Special Guest della serata Miss Calabria 2022 Angelica De Seta, proclamata a Cosenza lo scorso 9 settembre 2022.



Questo rappresenta un altro degli innumerevoli eventi organizzati dalla CarliFashionAgency, quotidianamente impegnata a portare in alto il buon nome della Calabria con efficacia e professionalità.