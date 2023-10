Cosenza, al Museo dei Brettii e degli Enotri “L’anima del ‘900” con il duo Catanzaro-Sorbello

Sabato 14 ottobre, alle ore 18, in occasione XXIV Edizione Stagione Concertistica Internazionale “AUTUNNO MUSICALE”, si terrà al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza l’evento “L’anima del ‘900” con Marcella Catanzaro e Antonella Sorbello.

Il duo clarinetto e pianoforte interpreterà musiche del tardo novecento, trasportando il pubblico in nuove sonorità ed espressioni con molteplici stili e tendenze.

Musiche di: Nino Rota, Astor Piazzolla, Francis Poulenc

Marcella Catanzaro clarinettista, ha compiuto gli studi a Catania dove e si è diplomata sotto la guida del Maestro F. Lombardo. Ha frequentato successivamente numerosi corsi di perfezionamento ed interpretazione clarinettistica: all’Accademia di Pescara, al Conservatorio di Firenze, a Perugia dove ha conseguito il diploma triennale di “Alto Perfezionamento Clarinettistico” sotto la guida del M° Ciro Scarponi. Successivamente ha ottenuto diversi primi premi a Concorsi Nazionali come solista della categoria Fiati e numerose altre importanti classificazioni. Si è esibita in qualità di 1° clarinetto e come solista con orchestre nazionali ed internazionali sia in Italia che all’estero . Ha svolto attività concertistica da solista o con formazioni da camera e si è esibita per importanti associazioni in Campania, Emilia Romagna, Umbria, Calabria e Sicilia . Ha Tenuto a Perugia una Masterclass per l’ associazione musicale “Namaste Clarinet Quartet” dedicata al repertorio moderno del clarinetto. Nel 2007 è stata invitata ad esibirsi a Perugia al concerto “omaggio al Maestro Ciro Scarponi”. Ha conseguito il Diploma di secondo livello in”Musica, Scienza e Tecnologia Del Suono” con indirizzo didattico presso il Politecnico Internazionale “ Scienza Et Ars” di Vibo Valentia .Si dedica con passione all’attività didattica. E’ docente di ruolo di Clarinetto nella Scuola media ad Indirizzo Musicale.

Antonella Sorbello si è diplomata sotto la guida del M V. Trovato al Conservatorio A.Corelli di Messina. Ha svolto attività concertistica, esibendosi per importanti associazioni musicali tra cui l’Associazione Musicale Etnea, la Filarmonica Laudamo, per varie sezioni presenti sul territorio nazionale degli Amici della Musica, dell’A.gi.mus., de l l a So c i e t à Dante Alighieri, per associazioni estere di rilievo, riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e critica. Successivamente, sotto la guida del M. A. Salpietro, ha conseguito,sempre presso il Conservatorio A. Corelli, il Diploma Accademico di II livello ottenendo il massimo dei voti. Si è perfezionata–con insigni pianisti di fama: ha frequentato da allieva effettiva i Corsi Internazionali di Interpretazione Musicale tenuti a Morcone dal M° Sergio Fiorentino ed ha proseguito il perfezionamento studiando per un triennio a Roma con il M° G. La Licata. A Rimini, ha partecipato al Corso di Letteratura Pianistica Contemporanea tenuto dal M° P. Lachert, intitolato ” La nuova musica consonante”, eseguendo al Teatro Comunale, brani ancora inediti, distinguendosi per il tocco e l’interpretazione.