Fiorella Mannoia infiamma il Porto di Cetraro

Fiorella Mannoia infiamma il pubblico di Cetraro con un concerto che è un sapiente mix di musica, spensieratezza e allegria, uniti a problematiche importanti che inducono ad una profonda riflessione sul particolare momento storico che stiamo vivendo. Temi come la guerra, la pandemia, i femminicidi, l’attuale situazione politica, e un grande inno alla pace si intrecciano con la musica e con la voce calda e unica di Fiorella Mannoia.

Il tour estivo “La versione di Fiorella” che si è tenuto il 16 agosto a Cetraro ha fatto registrare un boom di presenze, residenti e tantissimi turisti, hanno affollato il Porto come non mai per vedere la rossa Signora. Fiorella Mannoia è una delle interpreti più amate e apprezzate d’Italia, capace di dare nuova vita a qualunque brano. Le sue canzoni sono entrate nella storia della nostra musica. Una voce e un carisma unico insieme ad una grande sensibilità artistica e sociale grazie alle quali Fiorella Mannoia, riesce ad entrare nel cuore della gente.

«Un concerto bellissimo che non vedevo da anni – afferma il sindaco Ermanno Cennamo – Abbiamo ascoltato musicisti bravissimi che hanno suonato i vari strumenti con grande maestria e professionalità. E poi la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia che oltre ad essere brava ci ha colpito al cuore con le sue riflessioni sul senso della vita, ricordando la violenza sulle donne, la pace contro la guerra, tutti temi importanti e di grande attualità. E’ stata una bellissima serata per la città di Cetraro, onorata di aver accolto una grandissima artista come Fiorella Mannoia e la sua band».

Il pubblico che ha affollato il concerto di Fiorella ha risposto con entusiasmo alle sollecitazioni di questa straordinaria artista, con grandi appalusi, cantando con lei i brani più famosi che hanno contraddistinto la sua lunga carriera come “Quello che le donne non dicono”, “Caffè nero bollente” arrangiato in una nuova versione rock-dance, “Padroni di niente” “Che sia benedetta” e tanti altri ancora.

E poi l’omaggio ai grandi cantautori italiani come Fabrizio De Andrè con il brano Princesa, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Fred Bongusto, Francesco De Gregori e Renato Zero. Il gran finale con la nuova versione de “Il cielo d’Irlanda” conclude la serata e scatena il pubblico in una danza sotto le stelle insieme a Fiorella e alla sua band.