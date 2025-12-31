Il tour italiano di ‘Brokeback Mountain – A Play with Music’ fa tappa a Cosenza e Reggio Calabria

“Gli eserciti cessano di avanzare perchè le persone hanno le orecchie e i pastori e i soldati giacciono sotto le stelle scambiandosi opinioni” - Patti Smith – “People have the power”
Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione. Per la prima volta in tour in Italia nella stagione 2025/26, “Brokeback Mountain – A play with Music” – basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson e a vent’anni dal pluripremiato film omonimo – si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. Una “play with music” intima e spettacolare in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati da Malika Ayane e una live band, si intrecciano in modo indissolubile alla storia, tracciando paesaggi sconfinati e dando voce al tumultuoso mondo interiore di Ennis e Jack. Nei ruoli dei protagonisti, due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro: Edoardo Purgatori (“Diamanti”, “Siccità”) e Filippo Contri (“Vita da Carlo”, “Amici per caso”). Accanto a loro, in scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani. La regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti (“1984”, “I due Papi”, “Elena la matta”).

La storia di Jack ed Ennis ha conquistato il mondo del cinema nel 2005 con il film di Ang Lee premiato con un tre Oscar, un Leone d’Oro, quattro Golden Globe e quattro Bafta; la versione teatrale ha debuttato a Londra nel 2023 con enorme successo di critica e pubblico.

Wyoming, 1963: un’America rurale di estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando due diciannovenni accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile e nascosto lungo vent’anni.

Un’esperienza coinvolgente e di forte impatto emotivo – che mescola teatro, musica dal vivo e cinema – per una storia d’amore universale e senza tempo, pronta ad appassionare e commuovere un’intera nuova generazione di spettatori con il potente messaggio che porta con sé e svelando emozioni e dettagli ancora inesplorati. Annie Proulx, autrice del racconto originale, ha definito “profondamente commovente” l’adattamento teatrale di Ashley Robinson che ha riscosso grande successo in Inghilterra.

Dalle note di regia di Giancarlo Nicoletti: “Portare Brokeback Mountain a teatro è un esercizio di sottrazione e di fiducia. Fiducia nella potenza del racconto, dei personaggi e nella capacità del linguaggio teatrale – contaminato da altri codici espressivi – di restituire una storia capace di parlare in modo diretto, profondo, quasi istintivo, alla pancia e al cuore di chi guarda. Un lavoro in cui l’essenzialità diventa valore drammaturgico e cifra stilistica, affidandosi alla direzione attoriale e alla forza espressiva della musica dal vivo, trasformandola in elemento drammaturgico centrale. La vastità dei luoghi – così centrale nel racconto originale – viene allora affidata alla musica, ai giochi di luce, alla suggestione teatral/cinematografica (con l’utilizzo di videoproiezioni e camere live), in uno spazio in costante trasformazione, che si dilata e contrae, facendosi intimo o aprendosi all’orizzonte, in relazione con ciò che accade tra i corpi in scena.”

Le scene sono firmate da Alessandro Chiti, i costumi da Giulia Pagliarulo e il disegno luci da Giuseppe Filipponio. La live band che accompagnerà Malika Ayane è diretta da Marco Bosco, ed è composta dallo stesso Bosco (piano), Giacomo Belli (chitarre) Giulio Scarpato (basso e contrabbasso), Mimosa Campironi (armonica e chitarra). “Brokeback Mountain” è una co-produzione Teatro Carcano, Altra Scena & GF Entertainment, Accademia Perduta Romagna Teatri in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di CPK Artists, LLC e The Agency (London) Ltd.

“Brokeback Mountain è, per me, una delle più grandi storie d’amore mai raccontate. Parla del dramma che nasce quando non ci si concede la libertà di amare. Non è una questione di genere, ma di identità, di paura, di silenzi che diventano muri. Ennis vive di gesti trattenuti e desideri che non trovano spazio. Passa vent’anni a negarsi, a lottare contro sé stesso, e alla fine paga il prezzo più alto: quello di un amore, di una vita vissuta a metà. Portarlo in scena è una sfida di verità e vulnerabilità in un mondo che ancora confonde forza con durezza, e mascolinità con assenza di cuore”.

Edoardo Purgatori

“Brokeback Mountain non è solo una storia d’amore, è una storia di silenzi, scelte, libertà negate. Dar voce a tutto questo a teatro è stato potente, faticoso, ma incredibilmente bello. Non smetterò mai di ringraziare Giancarlo Nicoletti per avermi dato questa opportunità. Un’esperienza che porterò con me”.

Filippo Contri

Tournée

Preview – Bagnacavallo (RA) – Teatro Goldoni (18 e 19 ottobre)

Preview – Broni (PV) – Teatro Carbonetti (22 ottobre)

Torino – Teatro Alfieri (24-26 ottobre)

Pescara – Teatro Circus (6 novembre)

Lecce – Teatro Apollo (8 novembre)

Corato (BA) – Teatro Comunale (9 novembre)

Conversano (BA) – Teatro Norba (11 novembre)

Taranto – Teatro Comunale Fusco (12 e 13 novembre)

Foggia – Teatro U. Giordano (14 e 15 novembre)

Cerignola (FG) – Teatro Mercadante (16 novembre)

Gorizia – Teatro Verdi (19 novembre)

Pordenone – Teatro Comunale (20-21 novembre)

Conegliano – Teatro Accademia (22 novembre)

Carrara – Teatro Animosi (24-25 novembre)

Scandiano (RE) – Teatro Boiardo (26 novembre)

Cattolica (RI) – Teatro Regina (27 novembre)

Ferrara – Teatro Comunale (28, 29, 30 novembre)

La Spezia – Teatro Civico (3 dicembre)

Grosseto – Teatro Moderno (4 dicembre)

Bologna – Teatro Duse (5, 6, 7 dicembre)

Carpi (MO) – Teatro Comunale (8 dicembre)

Milano – Teatro Carcano (10,11, 12, 13, 14 dicembre)

Altopascio (LU) – Teatro Puccini (17 dicembre)

Vicenza – Teatro Comunale (20/21 dicembre)

Reggio Calabria – Teatro Cilea (3 gennaio)

Cosenza – Teatro Rendano (4 gennaio)

Montegiorgio (FM) – Teatro Alaleona (6 gennaio)

Faenza (RA) – Teatro Masini (7, 8, 9 gennaio)

Figline Valdarno – Teatro Comunale Garibaldi (10-11 gennaio)

Rosignano Solvay (LI) – Teatro Solvay (12 gennaio)

Roma – Teatro Quirino (13, 14, 15, 16, 17, 18 gennaio)

