“Tutti i sogni ancora in volo”, il tour di Massimo Ranieri fa tappa in Calabria: due gli appuntamenti, a Reggio e Catanzaro

Un altro meraviglioso viaggio nei grandi teatri italiani per Massimo Ranieri.

In programma, per il nuovo tour “Tutti i sogni ancora in volo” due tappe calabresi: giovedì 16 febbraio, alle ore 21, sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 17 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro.

L’evento è organizzato da GF ENTERTAINEMENT e L’ALTRO TEATRO.

Da lunedì 21 novembre, dalle ore 11, saranno aperte le vendite sul circuito Ticketone e Diyticket.

Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, riparte il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo. Dopo oltre 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022, “Lettera di la dal mare”. In scaletta bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri; brani che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito il 18 novembre scorso, che porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli. Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con una band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce : Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.