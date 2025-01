Reggio Calabria, la rassegna concertistica del Chorus Christi: un viaggio di musica e spiritualità

Si è recentemente conclusa la rassegna concertistica del Chorus Christi, sotto la direzione del Maestro Antonino Ripepi, che ha arricchito il nostro territorio con momenti di straordinaria spiritualità. La musica e il canto hanno creato un’atmosfera unica, avvolgendo il pubblico in un caloroso abbraccio di emozioni e tradizione, rendendo ogni concerto un’esperienza indimenticabile.

Ogni esibizione ha portato con sé un messaggio di pace, gioia e speranza, arricchendo le tappe del nostro percorso. Tra gli eventi più significativi, ricordiamo le performance all’Istituto Penitenziario “G. Pansera” di Arghillà, al Seminario Arcivescovile Regionale di Via Pio XI, nella Chiesa Santa Maria della Neve in Riparo ed infine nella Parrocchia S. Maria di Loreto in Reggio Calabria.

La rassegna è stata presentata dal nostro tenore Thomas Marra, la cui voce ha accompagnato il pubblico in ogni esibizione. Ad arricchire il programma, un ensemble orchestrale di altissimo livello, composto dai Maestri: Alberto Orio (organo), Sharon Crucitti (flauto traverso), Gabriele Del Grande (clarinetto), Antonino Scopelliti (violoncello), Demetrio Giordano (contrabbasso) e Annamaria Cento (chitarra e percussioni), che hanno reso ogni performance un momento di rara bellezza e profondità.

Il pensiero del Maestro Antonino Ripepi:

“La conclusione di questa rassegna rappresenta solo un passo del nostro impegno a diffondere la bellezza della musica sacra come strumento di unione e riflessione, con l’auspicio che il messaggio di pace, gioia e speranza continui a risuonare in chiunque abbia preso parte a questi concerti. Un ringraziamento speciale va al nostro Presidente Onorario, Don Giovanni Gattuso, parroco della Chiesa San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve in Cannavò, per il suo supporto e per aver reso possibile questa straordinaria collaborazione. ”

Al termine del concerto tenuto presso la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo, Don Giovanni Gattuso ha espresso parole di sentite congratulazioni per l’impegno e la qualità artistica dimostrata dal Chorus Christi, sottolineando come, guardando il cammino del coro, “ciò che ieri sembrava un sogno, oggi è diventato realtà: un piccolo coro che è cresciuto, uscendo dai confini della propria realtà parrocchiale”. Inoltre, ha invitato il coro a “crescere sempre di più nell’ascolto della Parola di Dio e nella fraternità”, incoraggiandoli a “andare sempre avanti e a saper sognare cose grandi”.

Il Chorus Christi si prepara ora a nuove sfide e progetti, con la speranza di proseguire nel percorso di crescita artistica e spirituale che tanto ci sta a cuore.