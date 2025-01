A Reggio Calabria “Nonni e Musica: un viaggio nel passato tra storie e canzoni natalizie”

La prossima domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 15.30, l’Auditorium Santa Maria della Neve in Riparo Cannavò ospiterà un evento straordinario dal titolo “I Nonni Raccontano”, organizzato dall’Associazione Ape Reggina APS ASD in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. L’iniziativa, coordinata dall’operatrice pastorale Angela Mattia Branca, rappresenta un’occasione unica per ascoltare le storie e le memorie di nonni, anche ultra centenari, che condivideranno il loro vissuto con il pubblico in un’atmosfera di grande calore umano.

L’incontro vedrà la partecipazione del gruppo musicale “Gli Affiatati”, composto da anziani e guidato dal maestro Antonino Schiavone. Con grande passione e armonia, il gruppo eseguirà alcune indimenticabili canzoni natalizie, portando la magia della musica tradizionale e creando un’atmosfera gioiosa che risveglierà nei presenti il ricordo delle festività e dei momenti di convivialità.

Inoltre, Bruno Ventura, il noto “Canta Storie”, arricchirà l’evento con le sue coinvolgenti performance, raccontando storie che incanteranno grandi e piccini, costruendo un ponte tra le generazioni. Il pomeriggio si concluderà alle ore 18.00 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco.

Il pensiero del Parroco, Don Giovanni Gattuso, sul coinvolgimento dei nonni:

“I nonni sono una risorsa preziosa per la nostra comunità. La loro saggezza e il loro amore per la vita sono esempi vivi di come possiamo affrontare le sfide del tempo con speranza e fede. Coinvolgere i nonni in eventi come questo è fondamentale per trasmettere le tradizioni e rafforzare il legame intergenerazionale. La loro presenza e il loro racconto sono un tesoro che arricchisce tutti noi.”

Un’occasione imperdibile per celebrare il valore delle tradizioni, la bellezza del racconto e la ricchezza della memoria collettiva. Un pomeriggio che renderà omaggio alla generosità, alla saggezza e al legame intergenerazionale che caratterizzano il nostro territorio.