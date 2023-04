Tropea protagonista del cinema internazionale: nel borgo le riprese del nuovo film “The Marvels”

“L’essere scelti da case di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali resta non soltanto una delle gratificazioni più belle per il patrimonio identitario e distintivo della nostra destinazione turistica, ma rappresenta ogni volta uno strumento indispensabile di comunicazione e marketing territoriale soprattutto per la capacità narrativa ed evocativa che la televisione, il grande schermo e ormai il digitale riescono ad esprimere ed esplodere su scala globale”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì commentando l’uscita nei giorni scorsi del trailer del film The Marvels.

“Ciò che ci rende ancora più soddisfatti – continua – è il riconoscimento spontaneo destinatoci pubblicamente dalla stessa Marvel per la disponibilità e capacità che l’Amministrazione Comunale ha voluto e saputo garantire ancora una volta rispetto ad un progetto così importante e coerente – conclude Macrì – con gli obiettivi e le azioni strategiche portate avanti in questi anni”.

The Marvels, sequel di Captain Marvel, girato nel 2021 anche nel Principato di Tropea, è atteso nelle sale italiane dall’8 novembre.

Il trailer del film diretto da Nia Da Costa con Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon e distribuito da The Walt Disney Company Italia, ha già scatenato curiosità e sentimenti di impazienza negli appassionati del genere azione, fantasy e supereroi al quale la pellicola si rifà.

Tropea con il suo mare e le sue coste, la Calabria e l’Italia, sono già presenti nel minuto 28 nel teaser che anticipa la trama, tra le scene che si alternano tra spazio, città metropolitane e grattacieli.

La trama – Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.