Coppa Calabria alla Gioiese: le felicitazione del Consigliere delegato allo sport Giovanni Latella

“I nostri più sinceri complimenti e le più fervide felicitazioni alla compagine calcistica della Gioiese, vincitrice pochi giorni fa della rinomata Coppa Calabria”.

Così in una nota il Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giovanni Latella.

“Una splendida affermazione quella dei ragazzi di Mister Nocera che colora ancora una volta la Coppa Calabria con i colori del territorio metropolitano. Da sottolineare – aggiunge Latella – l’affermazione della punta Marco Condemi, ex promessa del vivaio della Reggina che è diventato nel tempo una solida certezza per la Gioiese”.

“Da sempre sosteniamo che il calcio dilettantistico ed in generale la pratica dello sport, anche a livello agonistico, sia un’importante occasione formativa per i nostri giovani. A tutti i ragazzi della Gioiese va un sincero ringraziamento per l’impegno messo sul campo che, ancora una volta ha portato la Coppa Calabria ad una società del nostro territorio”.