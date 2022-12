Vigili del Fuoco, la denuncia della Uilpa Reggio Calabria: “Preoccupante carenza di organico”

Il quadro della situazione è chiaro e non è più sostenibile; non è più tollerabile – tuona Fraschini – che le sedi periferiche vengano declassate riducendo il numero del personale operativo. I Vigili del Fuoco che operano in prima linea devono affrontare situazioni sempre più pericolose, non solo per l’alea che il lavoro comporta, ma anche a causa del peggioramento delle condizioni lavorative, della scarsa sicurezza e dell’aumento dello stress correlato.

L’appello va a tutte le classi politiche perché la sicurezza non ha colore, la sicurezza è un servizio essenziale e come tale va gestito. Le assunzioni devono essere sbloccate e non centellinate con il contagocce e il turnover deve essere bilanciato.

La misura è colma e adesso è tempo di rimediare e bisogna farlo in fretta. La UILPA dei Vigili del Fuoco sia a livello locale che nazionale – conclude Fraschini – non mancherà di mettere in campo tutte quelle prerogative sindacali necessarie alla tutela dei lavoratori di categoria e utili a correggere tutti quegli errori reiteratamente perpetrati attraverso la politica del risparmio, sia da parte della nostra amministrazione, che dai governi che si sono succeduti nel corso dell’ultimo decennio”.