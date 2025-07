Pd Vibo Valentia: “Bene delocalizzazione depositi costieri di carburanti dal centro verso area industriale”

“Il Partito Democratico di Vibo Valentia esprime il suo pieno e convinto sostegno all’azione portata avanti all’unanimità dal Consiglio Comunale, volta alla delocalizzazione dei depositi costieri di carburanti dal centro di Vibo Marina verso l’area industriale adiacente.

È una scelta di responsabilità attesa da decenni, fondamentale per la sicurezza della cittadinanza, la salvaguardia dei posti di lavoro e dell’indotto, la valorizzazione turistica del porto e la costruzione di nuove prospettive di sviluppo economico per tutto il territorio. L’unità che l’aula consiliare ha saputo trovare rappresenta una risposta concreta ai bisogni della comunità e testimonia la maturità e la visione di bene comune che la politica cittadina può avere, al di là delle diverse sfere di appartenenza.

Al tempo stesso il Partito Democratico stigmatizza la richiesta, avanzata dalla società Meridionale Petroli, di ottenere una proroga ventennale della concessione demaniale dei depositi. Ci sembra una “fuga in avanti” che non si può accogliere, soprattutto dopo mesi di interlocuzioni istituzionali e sociali in cui è emerso che l’unico esito possibile, per una vera riqualificazione di Vibo Marina, resta la delocalizzazione degli impianti dal centro urbano. Una volta pubblicata ufficialmente la richiesta ventennale della MP, l’ Autorità Portuale dovrà dare un responso entro 45 giorni. Pertanto riteniamo urgente aprire un tavolo di confronto permanente che veda la partecipazione delle forze politiche e sociali, dei sindacati, delle categorie del commercio e del turismo, nonché delle Istituzioni quali il Comune, la Provincia, la Regione e il Ministero. Invitiamo tutte le parti in causa ad esprimere la propria visione e le proprie proposte; solo costruendo un dialogo ampio e condiviso, sarà possibile rafforzare la proposta avanzata dal sindaco e delineare un nuovo corso capace di rispondere alle esigenze di tutti, affinché nessuno resti indietro e Vibo Marina possa finalmente intraprendere un percorso di crescita, sicurezza e modernità”.

E’ quanto si legge in una nota di Teresa Esposito, Segretaria Provinciale PD – Vibo Valentia, e Gernando Marasco, Segretario Circolo PD di Vibo Valentia.