Al via la “Tropea Experience”. Il sindaco Macrì: “Continuare ad investire nell’enogastronomia di qualità”

Formare una nuova generazione di professionisti del gusto per rispondere con passione e competenza alla carenza di personale che le cucine di tutta Italia soffrono in questo particolare momento di crisi. Continuare ad investire nell’enogastronomia di qualità resta una straordinaria opportunità per la promozione delle produzioni di eccellenza legate ai territori.

È, in sintesi, quanto ha dichiarato il Sindaco della Città di Tropea Nino Macrì intervenendo questa mattina (venerdì 29 aprile) nell’ambito del primo Concorso Enogastronomico nazionale, tra i valori aggiunti de La Tropea Experience avviato oggi.

L’Istituto alberghiero Einaudi di Lamezia Terme con il filetto di sgombro con fave, spuma di pecorino del Monte Poro, crumble di pane con ‘nduja di Spilinga e Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp si aggiudica questa prima edizione.

Così è stato deciso da tre giudici speciali: Igles Corelli, Hirohiko Soda e Giuseppe Romano, tra gli chef internazionali protagonisti fino a domenica 1 maggio nel Borgo dei Borghi 2021.

Avvio entusiasmante per il Festival della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, con il taglio del nastro del Primo Cittadino e di Giuseppe Laria, Presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP che insieme a Daniele Cipollina, event planner della kermesse ha sottolineato come quello messo in campo sia un progetto ambizioso di promozione e di comunicazione che celebra l’affermazione del nostro prodotto nei ristoranti e nelle tavole degli italiani.

Ed ancora, con le risate, la partecipazione e la curiosità chiassosa dei bambini delle scuole primarie cittadine protagonisti del Cipolla Kids; e con i cooking show all’interno della pagoda allestita in piazza Cannone, cuore dell’evento.

Sono ben 7 i cooking show che si avvicenderanno domani, sabato 30, al banco di lavoro della cucina de La Tropea Experience.

L’ombra dello sgombro e la popolarità della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. Dalle ore 10 ne parlerà lo chef Bruno Tassone.

Alle ore 11, in concomitanza con il panel discussions dedicato alla dieta mediterranea e alle abitudini alimentari nel post covid, protagonisti dell’ART COOLINARY saranno Antonina Parker Talks e Andrea Ruisi. PEPERONATA ALLA GARIBALDINA. È il piatto che eseguirà lo chef Igles Corelli alle ore 12. Alle ore 15, UN MARE DI CIPOLLA è la proposta dello Chef Ercole Villirillo.

Alle ore 16 toccherà allo Chef Pierre Koffman. Alle ore 17 lo seguirà lo chef Max Mariola. Alle ore 18 lo chef Francesco Mazzei. LE MANI IN PASTA è l’esperienza proposta dall’agrichef Enzo Barbieri. l’appuntamento è alle ore 19.

La seconda giornata si concluderà con lo spettacolo live, che avrà inizio alle ore 21,30, con Peppa Marriti Band.